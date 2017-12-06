Береги рубль смолоду: в новосибирских школах откроют уроки финансовой грамотности
В семи школах Новосибирска начали готовиться к преподаванию нового предмета — финансовой грамотности. Такое соглашение Сибирское ГУ Банка России подписало с региональным министерством образования.
Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, две школы начали учить основам финансовой грамотности с прошлого года — это Вторая новосибирская гимназия и Информационно-экономический лицей. В ближайшее время к ним присоединятся гимназия
Занятия проводят по учебнику, который составили специалисты Центробанка. Он рассчитан на обучение школьников с 8-го по 11-й классы. Финансовую грамотность можно преподавать как отдельным предметом, так и в составе занятий по обществознанию или экономике — выбор за руководством школы. На открытые уроки приглашают специалистов ЦБ.
«Учебник поможет школьникам разобраться, как управлять своими деньгами — зарабатывать и тратить, сберегать и инвестироваться, защищаться от финансовых рисков и махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план. Главная задача — научить критически оценивать финансовые предложения с учетом их преимуществ и недостатков и делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей», — объяснили суть программы в пресс-службе банка.
Также, согласно подписанному документу, к 2021 году финансовую грамотность в дальнейшем планируют ввести на всех уровнях образования — от детских садов до вузов, а некоторые её элементы включить в ЕГЭ.
Недавно в школах Новосибирска прошёл ещё один новый урок — по безопасности в интернете. Школьников учили обращаться со своей страницей «ВКонтакте» и делать покупки в онлайн-магазинах.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России (2)