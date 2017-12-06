Новосибирец ищет двух забывчивых девушек по видео с уличных камер

Санки забыли в автобусе № 98
Санки забыли в автобусе № 98

Новосибирец разыскивает двух девушек, которые ехали с ним автобусе № 98 и забыли в нём санки — он обратился к провайдерам, чтобы найти видеозапись момента, когда девушки вышли из транспорта. 


«Ехали примерно с Воинской. Оставили пластиковые санки-ледянки, — рассказал НГС.НОВОСТИ пассажир автобуса № 98 Сергей Ермошин. — Я их забрал, обратился к перевозчику, хотел там дать объявление. Но тот сказал, что не даем, обращайтесь на телеканалы». 


Мужчина уточнил, что ехал 25 ноября около 17:00, а девушки — одна в желтой куртке, другая в синей — вышли на остановке «Дом Ленина». Он решил обратиться к компании «Сибирские сети», у которой на этой остановке стоит камера видеофиксации.  


Забытые санки
Забытые санки


Как уточнили в компании «Сибирские сети», точка доступа к WiFi и камеры установили здесь в ноябре. «Сергей обратился к провайдеру за помощью и в видеоряде нашёл фрагмент, когда из автобуса выходят хозяйки санок», — рассказала на своей странице в Facebook руководитель PR-направления «Сибирских сетей» Яна Назарова. 


Хозяйки санок или их знакомые могут обратиться в редакцию НГС.НОВОСТИ, чтобы связаться с Сергеем, — он оставил потерянные санки у себя.


Видео с камер наблюдения «Сибирских сетей» на остановке «Дом Ленина»


Новосибирцы нередко ищут друг друга, однако даже поиски близких родственников иногда затягиваются на годы. Недавно НГС.НОВОСТИ пытались найти биологическую мать американки, которую удочерили несколько лет назад. В начале года в редакцию обратилась 15-летняя девушка, которая искала своего отца, ставшего героем публикации статьи

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