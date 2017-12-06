Новосибирец ищет двух забывчивых девушек по видео с уличных камер
Новосибирец разыскивает двух девушек, которые ехали с ним автобусе
«Ехали примерно с Воинской. Оставили пластиковые санки-ледянки, — рассказал НГС.НОВОСТИ пассажир автобуса
Мужчина уточнил, что ехал 25 ноября около 17:00, а девушки — одна в желтой куртке, другая в синей — вышли на остановке «Дом Ленина». Он решил обратиться к компании «Сибирские сети», у которой на этой остановке стоит камера видеофиксации.
Как уточнили в компании «Сибирские сети», точка доступа к WiFi и камеры установили здесь в ноябре. «Сергей обратился к провайдеру за помощью и в видеоряде нашёл фрагмент, когда из автобуса выходят хозяйки санок», — рассказала на своей странице в Facebook руководитель PR-направления «Сибирских сетей» Яна Назарова.
Хозяйки санок или их знакомые могут обратиться в редакцию НГС.НОВОСТИ, чтобы связаться с Сергеем, — он оставил потерянные санки у себя.
Новосибирцы нередко ищут друг друга, однако даже поиски близких родственников иногда затягиваются на годы. Недавно НГС.НОВОСТИ пытались найти биологическую мать американки, которую удочерили несколько лет назад. В начале года в редакцию обратилась 15-летняя девушка, которая искала своего отца, ставшего героем публикации статьи.
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Анна Богданова
Фото Станислава Хоменюка (1), предоставлено Сергеем Ермошиным (2)
Видео с камеры наблюдения провайдера «Сибирские сети»