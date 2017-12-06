Десятки новосибирцев вышли к областному правительству с требованием не строить платный мост
Днём 6 декабря в сквере Крячкова около здания правительства Новосибирской области несколько десятков новосибирцев вышли на пикет против четвёртого моста — сегодня областные власти планируют подписать концессионное соглашение о его строительстве.
По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на акцию вышли около 60 человек.
«Я считаю, абсолютно безнравственна сама идея — с граждан взимать плату за проезд по мосту. У меня внуку год — он только пошёл, и ещё он будет платить по этим обязательствам, меня это абсолютно не устраивает», — высказался новосибирский общественник Олег Викторович.
«На текущий момент проект концессионного соглашения, который должен подписаться сегодня, до сих пор не представлен не только общественности, но, в частности, и мне как депутату городского совета. Другим депутатам городского совета, с кем я общался, его тоже не представили. Таким образом, о какой поддержке проекта, которого мы в глаза не видели, можно говорить, я не понимаю. — рассуждает депутат горсовета Александр Бурмистров. — Очень важный момент — это 47 миллиардов рублей минимального гарантированного дохода, которые по этому соглашению (исходя из презентационных материалов, которые мы получили) правительство Новосибирской области, областной бюджет должны предоставить концессионеру в случае, если не будет сборов с автомобилистов. А совершенно очевидно, что сборов этих не будет».
Накануне вопрос строительства моста вызвал полемику между врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Глава города заявил, что средства бюджета лучше потратить не на новый мост, а на строительство метро и достройку развязок к Бугринскому мосту. Также Локоть раскритиковал платную модель эксплуатации моста, которая, по его мнению, будет многим новосибирцам не по карману. В ответ на это врио губернатора Андрей Травников заявил, что новый мост не будет платным — по крайней мере во время ремонта Октябрьского моста через Обь.
В августе в Новосибирске выбрали концессионера строительства четвёртого моста через Обь — им стала «Сибирская концессионная компания». Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту — весной власти сообщали, что цена за проезд составит как минимум 100 рублей для легковых машин.
Планируется, что мост пойдёт от Ипподромской над площадью инженера Будагова и парком «Городское начало» параллельно железнодорожному мосту на левый берег, пункт оплаты разместится недалеко от Горского жилмассива. Эстакада приведёт к площадям Труда и Энергетиков, где будет двухуровневая развязка, и дальше дорога соединится со Станционной. Общая длина дороги будет 5,1 км, длина самого моста — 1,5 км. По расчётам авторов проекта, на мосту будет от 4 до 6 полос движения.
Под снос в зоне строительства 4-го моста и эстакады попадает 81 здание: недавно власти назвали адреса первых домов, которые пойдут под снос.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова