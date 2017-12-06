Десятки новосибирцев вышли к областному правительству с требованием не строить платный мост

Днём 6 декабря в сквере Крячкова около здания правительства Новосибирской области несколько десятков новосибирцев вышли на пикет против четвёртого моста — сегодня областные власти планируют подписать концессионное соглашение о его строительстве.





На митинг пришли около 60 новосибирцев — за порядком следит полиция





По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на акцию вышли около 60 человек.





«Я считаю, абсолютно безнравственна сама идея — с граждан взимать плату за проезд по мосту. У меня внуку год — он только пошёл, и ещё он будет платить по этим обязательствам, меня это абсолютно не устраивает», — высказался новосибирский общественник Олег Викторович.





«На текущий момент проект концессионного соглашения, который должен подписаться сегодня, до сих пор не представлен не только общественности, но, в частности, и мне как депутату городского совета. Другим депутатам городского совета, с кем я общался, его тоже не представили. Таким образом, о какой поддержке проекта, которого мы в глаза не видели, можно говорить, я не понимаю. — рассуждает депутат горсовета Александр Бурмистров. — Очень важный момент — это 47 миллиардов рублей минимального гарантированного дохода, которые по этому соглашению (исходя из презентационных материалов, которые мы получили) правительство Новосибирской области, областной бюджет должны предоставить концессионеру в случае, если не будет сборов с автомобилистов. А совершенно очевидно, что сборов этих не будет».













Недавно областные власти объявили о выкупе земельных участков на улице Большой под строительство моста





Накануне вопрос строительства моста вызвал полемику между врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Глава города заявил, что средства бюджета лучше потратить не на новый мост, а на строительство метро и достройку развязок к Бугринскому мосту. Также Локоть раскритиковал платную модель эксплуатации моста, которая, по его мнению, будет многим новосибирцам не по карману. В ответ на это врио губернатора Андрей Травников заявил, что новый мост не будет платным — по крайней мере во время ремонта Октябрьского моста через Обь.





Собравшиеся выступают против заключения концессионного договора





В августе в Новосибирске выбрали концессионера строительства четвёртого моста через Обь — им стала «Сибирская концессионная компания». Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту — весной власти сообщали, что цена за проезд составит как минимум 100 рублей для легковых машин.





Сегодня областные власти планируют заключить договор на строительство моста





Планируется, что мост пойдёт от Ипподромской над площадью инженера Будагова и парком «Городское начало» параллельно железнодорожному мосту на левый берег, пункт оплаты разместится недалеко от Горского жилмассива. Эстакада приведёт к площадям Труда и Энергетиков, где будет двухуровневая развязка, и дальше дорога соединится со Станционной. Общая длина дороги будет 5,1 км, длина самого моста — 1,5 км. По расчётам авторов проекта, на мосту будет от 4 до 6 полос движения.







Под снос в зоне строительства 4-го моста и эстакады попадает 81 здание: недавно власти назвали адреса первых домов, которые пойдут под снос.

