Напоили кенгуру: в Австралии начали продавать новосибирский квас

Предприниматели наладили производство и продажу кваса в Австралии — оборудование для производства напитка купили у новосибирцев.


Кирилл Стафичук (руководитель новосибирской компании Brotech), Марк Пчельников (совладелец Living Craftworks) и один из первых дегустаторов напитка — кенгуру
Кирилл Стафичук (руководитель новосибирской компании Brotech), Марк Пчельников (совладелец Living Craftworks) и один из первых дегустаторов напитка — кенгуру


Как рассказал НГС.НОВОСТИ совладелец компании Living Craftworks Сергей Синицин, квас под брендом «11:11»  продается в розницу по цене от 4,8 до 6,2 австралийских долларов за бутылку объёмом 600 мл. В российской валюте это 215–277 рублей.   


Сергей Синицин на стойке дегустации кваса в торговом центре
Сергей Синицин на стойке дегустации кваса в торговом центре


«Мы позиционируем как премиум-продукт. Он продаётся как здоровое питание. Квас такого типа, то есть классический хлебно-солодный живой ферментации, который производим мы, — первый в Австралии», — говорит Синицин.


Квас на полке магазина
Квас на полке магазина


По словам предпринимателя, сейчас в Австралии можно купить только или импортированный напиток из стран бывшего СССР, к тому же с искусственной газацией — такие квасы стоят порядка 6–8 австралийских долларов за большую двухлитровую бутылку, то есть около 270–360 рублей. Из напитков живой ферментации, сопоставимых с квасом Living Craftworks, Синицин называет только свекольный квас, который делают в штате Западная Австралия. 


На вопрос, зачем компании из Австралии потребовалось заказывать оборудование для производства кваса из Сибири, предприниматель ответил, что поставщика «выбрали в результате долгих поисков надёжного партнера и отработанной технологии». Минувшим летом оборудование новосибирской компании Brotech привезли на далёкий континент


Загадочное название кваса — 11:11 — Андрей Синицин объясняет тем, что «это сильное сочетание в нумерологии». «А вообще, просто когда мы выбирали название, выяснилось, что один из разговоров по этому поводу происходил именно в это время», — добавил австралийский бизнесмен. 

Прочтений: 1514
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Исполнить новогодние желания поможет Сбербанк
8 декабря в прямом эфире НГС заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка расскажет о продуктах и услугах банка по потребительскому и ипотечному кредитованию, вкладах и специальных праздничных предложениях.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено