Напоили кенгуру: в Австралии начали продавать новосибирский квас

Предприниматели наладили производство и продажу кваса в Австралии — оборудование для производства напитка купили у новосибирцев.





Кирилл Стафичук (руководитель новосибирской компании Brotech), Марк Пчельников (совладелец Living Craftworks) и один из первых дегустаторов напитка — кенгуру





Как рассказал НГС.НОВОСТИ совладелец компании Living Craftworks Сергей Синицин, квас под брендом «11:11» продается в розницу по цене от 4,8 до 6,2 австралийских долларов за бутылку объёмом 600 мл. В российской валюте это 215–277 рублей.







Сергей Синицин на стойке дегустации кваса в торговом центре





«Мы позиционируем как премиум-продукт. Он продаётся как здоровое питание. Квас такого типа, то есть классический хлебно-солодный живой ферментации, который производим мы, — первый в Австралии», — говорит Синицин.







Квас на полке магазина





По словам предпринимателя, сейчас в Австралии можно купить только или импортированный напиток из стран бывшего СССР, к тому же с искусственной газацией — такие квасы стоят порядка 6–8 австралийских долларов за большую двухлитровую бутылку, то есть около 270–360 рублей. Из напитков живой ферментации, сопоставимых с квасом Living Craftworks, Синицин называет только свекольный квас, который делают в штате Западная Австралия.





На вопрос, зачем компании из Австралии потребовалось заказывать оборудование для производства кваса из Сибири, предприниматель ответил, что поставщика «выбрали в результате долгих поисков надёжного партнера и отработанной технологии». Минувшим летом оборудование новосибирской компании Brotech привезли на далёкий континент.







Загадочное название кваса — 11:11 — Андрей Синицин объясняет тем, что «это сильное сочетание в нумерологии». «А вообще, просто когда мы выбирали название, выяснилось, что один из разговоров по этому поводу происходил именно в это время», — добавил австралийский бизнесмен.