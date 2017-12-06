Официально: новосибирские чиновники подписали соглашение о строительстве четвёртого моста через Обь

Эскиз четвёртого моста с огромным пилоном в виде буквы «Н»

6 декабря в Москве подписали концессионное соглашение о строительстве четвёртого моста через Обь в Новосибирске.





Документ подписали врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров, которая выиграла конкурс на строительство ещё в августе. Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе ГК «ВИС», в которую входит компания-концессионер «Сибирская концессионная компания».





Церемония подписания соглашения прошла в присутствии врио губернатора Андрея Травникова, министра транспорта РФ Максима Соколова и министра РФ по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова.





Обустройство прилегающей к мосту территории и застройка новых микрорайонов рядом с ним может занять 7–15 лет, добавили в ГК «ВИС».





Церемония подписания соглашения — за столом сидят Анатолий Костылевский и глава ГК «ВИС» Игорь Снегуров (слева направо), за ними стоят Максим Соколов, Андрей Травников и Михаил Абызов (слева направо)





По условиям соглашения, компания должна построить мост за 5 лет. Стоимость проекта — более 34 млрд рублей. Компания будет эксплуатировать мост в течение 20 лет.





Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Общая длина дороги составит чуть более 5 км, она пройдёт параллельно железнодорожному мосту. Длина самого моста — 1,5 км, его проект представили прошедшим летом. Проезд по мосту будет платным — как минимум 100 рублей.





За несколько часов до подписания соглашения в Новосибирске прошёл пикет против четвёртого моста — собравшиеся выразили недовольство по поводу того, что мост будет платным.







Справка: ООО «Сибирская концессионная компания» на 75% принадлежит ООО ПФ «ВИС» (головная компания группы «ВИС») и на 25% ООО «Финпроект» (структура «Газпромбанка»). Сейчас холдинг занимается строительством и реконструкцией более 30 объектов в разных регионах России. (Пресс-служба группы «ВИС»)