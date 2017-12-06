В Новосибирске открылись первые ёлочные базары

Ёлки для продажи на Северо-Чемском жилмассиве

В Новосибирске открылись первые новогодние базары, а горожане уже начали наряжать ёлки дома и в офисах.







В начале ноября в Новосибирскую область из Алтайского края начали привозить первые ели и пихты для продажи на ёлочных базарах. Сами базары, по наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, начали открываться на этих выходных. Например, уже работает ёлочный базар на Северо-Чемском жилмассиве.





Мэрия Новосибирска опубликовала карту ёлочных базаров, которые будут работать в Новосибирске в декабре: предприниматели займут 40 площадок во всех районах города.









Горожане уже начали готовиться к встрече Нового года: новосибирцы выкладывают в соцсети фотографии наряженных дома и в офисах ёлок.





Публикация от Ксения Russia 🇷🇺 Novosibirsk ❄ (@xeniafokina) Дек 5 2017 в 6:34 PST





Публикация от Ирина Еремкина (@eremkinansk) Дек 5 2017 в 7:57 PST





Публикация от Галиночка Чагина (@galinochkachagina) Дек 5 2017 в 8:38 PST





В середине ноября НГС.НОВОСТИ писали о жителях Заельцовского района, которые почти год не решаются выкинуть новогоднюю ёлку — она стоит в их квартире с прошлых январских праздников.





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