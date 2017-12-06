В Новосибирске открылись первые ёлочные базары
В Новосибирске открылись первые новогодние базары, а горожане уже начали наряжать ёлки дома и в офисах.
В начале ноября в Новосибирскую область из Алтайского края начали привозить первые ели и пихты для продажи на ёлочных базарах. Сами базары, по наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, начали открываться на этих выходных. Например, уже работает ёлочный базар на Северо-Чемском жилмассиве.
Мэрия Новосибирска опубликовала карту ёлочных базаров, которые будут работать в Новосибирске в декабре: предприниматели займут 40 площадок во всех районах города.
Горожане уже начали готовиться к встрече Нового года: новосибирцы выкладывают в соцсети фотографии наряженных дома и в офисах ёлок.
В середине ноября НГС.НОВОСТИ писали о жителях Заельцовского района, которые почти год не решаются выкинуть новогоднюю ёлку — она стоит в их квартире с прошлых январских праздников.
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Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова (1), instagram.com (2–4), скриншот yandex.ru/maps