В Новосибирске открылись первые ёлочные базары

Ёлки для продажи на Северо-Чемском жилмассиве
Ёлки для продажи на Северо-Чемском жилмассиве

В Новосибирске открылись первые новогодние базары, а горожане уже начали наряжать ёлки дома и в офисах.


В начале ноября в Новосибирскую область из Алтайского края начали привозить первые ели и пихты для продажи на ёлочных базарах. Сами базары, по наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, начали открываться на этих выходных. Например, уже работает ёлочный базар на Северо-Чемском жилмассиве.


Мэрия Новосибирска опубликовала карту ёлочных базаров, которые будут работать в Новосибирске в декабре: предприниматели займут 40 площадок во всех районах города.



Горожане уже начали готовиться к встрече Нового года: новосибирцы выкладывают в соцсети фотографии наряженных дома и в офисах ёлок.





В середине ноября НГС.НОВОСТИ писали о жителях Заельцовского района, которые почти год не решаются выкинуть новогоднюю ёлку — она стоит в их квартире с прошлых январских праздников.


Если вы уже нарядили новогоднюю ёлку, расскажите об этом нам. Мы ждём ваших фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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