«Ниссан» перевернулся на крышу после аварии недалеко от зоопарка
Утром 6 декабря в Заельцовском районе Новосибирска после удара KIA перевернулся Nissan.
Авария случилась в 9:30 на перекрёстке улиц Тимирязева и Гипсовой.
«Nissan Stagea ехал по главной дороге по Тимирязева в сторону Сухарной, KIA Soul выезжала с Гипсовой, где стоял знак "Уступи дорогу". В итоге водитель "Киа" не пропустила "Ниссан": автомобили столкнулись», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
После аварии «Киа» закрутило, а «Ниссан» отбросило на край дороги, где он подлетел на снежном валу и перевернулся на крышу.
По данным аваркомов, водитель «Киа» повредила руку, но от госпитализации отказалась, а водитель перевернувшегося «Ниссана» вообще не пострадал.
Одна из последних аварий с перевернувшейся машиной случилась 19 ноября: Nissan Sunny вылетел в кювет на Ордынской трассе. В аварии пострадал 5-летний мальчик и 31-летний мужчина.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus