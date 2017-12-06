«Ниссан» перевернулся на крышу после аварии недалеко от зоопарка

Водитель «Ниссана» не пострадал
Водитель «Ниссана» не пострадал

Утром 6 декабря в Заельцовском районе Новосибирска после удара KIA перевернулся Nissan.


Авария случилась в 9:30 на перекрёстке улиц Тимирязева и Гипсовой.


«Nissan Stagea ехал по главной дороге по Тимирязева в сторону Сухарной, KIA Soul выезжала с Гипсовой, где стоял знак "Уступи дорогу". В итоге водитель "Киа" не пропустила "Ниссан": автомобили столкнулись», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


После аварии «Киа» закрутило, а «Ниссан» отбросило на край дороги, где он подлетел на снежном валу и перевернулся на крышу.


Место столкновения иномарок отмечено конусом
Место столкновения иномарок отмечено конусом


По данным аваркомов, водитель «Киа» повредила руку, но от госпитализации отказалась, а водитель перевернувшегося «Ниссана» вообще не пострадал.


У «Киа» оказались помяты левое крыло и дверь
У «Киа» оказались помяты левое крыло и дверь


Одна из последних аварий с перевернувшейся машиной случилась 19 ноября: Nissan Sunny вылетел в кювет на Ордынской трассе. В аварии пострадал 5-летний мальчик и 31-летний мужчина.

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