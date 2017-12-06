Начинающуюся в Новосибирске дорогу назвали одной из самых красивых трасс

Чуйский тракт начинается в Новосибирске и заканчивается у границы с Монголией

Англоязычное интернет-издание Сalvert journal включило Чуйский тракт в пятёрку самых живописных трасс на постсоветском пространстве.





Публикация появилась на официальном сайте издания 5 декабря.





«Чуйский тракт начинается в Новосибирске, тянется на тысячу километров и ведёт через живописные места Алтайского края до границы с Монголией. Самостоятельные туристы могут съехать с шоссе и посетить такие места, как Чемал с монастырём Патмос или Сайлюгемский нацпарк, где водятся находящиеся на грани исчезновения снежные барсы», — пишет издание.





Кроме Чуйского тракта в топ-5 самых ярких дорог попали Трансфэгэрашское шоссе — горная дорога в Карпатах, соединяющая румынские области Валахию и Трансильванию, трасса вдоль Далматинского побережья в Хорватии, Военно-Грузинская дорога и Памирский тракт, связывающий Таджикистан и Киргизию.





Сalvert journal — один из проектов британского фонда Calvert 22, в число попечителей которого входит бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. Онлайн-издание пишет о современной культуре «Нового Востока» — постсоветского пространства, Балкан и бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы.





Чуйский тракт — дорога, по которой из Новосибирска можно попасть в Алтайский край. На минувшей неделе журнал National Geographic назвал этот уголок Сибири лучшим местом для приключенческого отдыха в России.