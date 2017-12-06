Новосибирская область сократила на полтора миллиарда свой госдолг
В ноябре Новосибирская область сократила свой госдолг, выплатив 20 кредитов Сбербанку.
На 1 декабря долг региона составлял 39,4 миллиарда рублей — это на 1,5 миллиарда меньше, чем в прошлом месяце. На начало ноября эта сумма составляла чуть больше 41 миллиарда.
Сейчас у региона долг перед банками составляет 1,9 миллиарда, один кредит на 500 миллионов у области перед «Левобережным» банком, ещё 18 кредитов по 80 миллионов — перед Сбербанком.
Без изменения осталась сумма долга по ценным бумагам, сейчас она составляет 1,6 миллиарда.
Объем долга перед федеральным бюджетом у области не поменялся. Несмотря на то, что регион вернул 17,9 миллиарда Министерству финансов, такую же сумму он получил от Управления федерального казначейства по Москве.
В прошлом месяце госдолг сокращался на 7 миллиардов.
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Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной