Новосибирская область сократила на полтора миллиарда свой госдолг

Сейчас у Новосибирской области 18 кредитов в разных банков
Сейчас у Новосибирской области 18 кредитов в разных банков

В ноябре Новосибирская область сократила свой госдолг, выплатив 20 кредитов Сбербанку.


На 1 декабря долг региона составлял 39,4 миллиарда рублей — это на 1,5 миллиарда меньше, чем  в прошлом месяце. На начало ноября эта сумма составляла чуть больше 41 миллиарда.


Сейчас у региона долг перед банками составляет 1,9 миллиарда, один кредит на 500 миллионов у области перед «Левобережным» банком, ещё 18 кредитов по 80 миллионов — перед Сбербанком.


Без изменения осталась сумма долга по ценным бумагам, сейчас она составляет 1,6 миллиарда.


Объем долга перед федеральным бюджетом у области не поменялся. Несмотря на то, что регион вернул 17,9 миллиарда Министерству финансов, такую же сумму он получил от Управления федерального казначейства по Москве.


В прошлом месяце госдолг сокращался на 7 миллиардов.

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