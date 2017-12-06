Синоптики дали прогноз: ночные температуры в НСО упадут до –22 градусов

Утром в городе могут быть изморозь и туманы
Утром в городе могут быть изморозь и туманы

Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней — в Новосибирской области похолодает до –22 градусов ночью.


«Вчера восточный район Новосибирской области и часть Кемеровской области находились под влиянием активной фронтальной атмосферной зоны с довольно активными осадками. В Новосибирске выпало до 6-7 мм осадков, это класс сильных снегопадов. Но потом эта атмосферная система отошла на восток, ночью осадки ослабели», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По словам синоптика, сейчас в области начался рост атмосферного давления. «Погода успокаивается и в ближайшие трое суток наши регионы будут находиться под влиянием области высокого атмосферного давления. Осадки маловероятны, в утренние часы могут быть изморозь, туманы», — пояснил Ягудин.


По его словам, температурный фон в ближайшие трое суток понизится: ночью будет от –8…–15 градусов, местами до –22 градусов, а днём от –5 до –12 градусов.


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, днём в Новосибирске в ближайшие дни будет от –5 до –10 градусов, а ночью от –7 до –13.


На прошлой неделе синоптики предупреждали, что температура в первой декаде декабря будет теплее нормы на 3 градуса.

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