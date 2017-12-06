Новосибирцы встали в глухую пробку на площади Будагова из-за аварии

Серьёзные заторы возникли на въездах на мосты и Большевистской

Утренние пробки в Новосибирске 6 декабря достигли 7 баллов — пробки на въезде на Димитровский мост и Большевистской начали образовываться с 7 утра.







По данным Яндекс.Пробок на 9:00, наиболее плотное движение отмечалось на въездах на Димитровский и Октябрьский мосты, на улицах Большевистская, Объединения и Богдана Хмельницкого.







Пробка на Большевистской в сторону центра растянулась практически на 5 км. Затор на улице начал образовываться ещё в 7:20 — тогда загруженность магистрали была 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. Сильный затор образовался и на площади инженера Будагова — из-за аварии скорость потока машин в сторону Большевистской и Октябрьского моста упала до 3 км/ч.







Пробки достигли 7 баллов





Пробка на улице Станиславского, площадях Труда и Энергетиков начала образовываться с 7 утра. Из-за дорожных работ затор в сторону центра возник и на проезде Энергетиков.







Кроме того, по данным сервиса Яндекс.Карты и сообщениям новосибирцев в соцсетях, утром случилось несколько мелких аварий на улице Невельского, Степной и Большевистской.





Вчера утром из-за выпавшего снега пробки в городе достигли 8 баллов, но вечером и ночью дорожники очистили главные городские магистрали от снега: на дороги выехали грейдеры и КамАЗы.