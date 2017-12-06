Volkswagen снёс дорожный знак и вылетел на тротуар: под колёса попала женщина-пешеход

Сбитый знак на перекрёстке Красного проспекта и Северной

Водитель на Volkswagen Touareg столкнулась с Opel Corsa в Заельцовском районе Новосибирска, после чего врезалась в дорожный знак и выехала на тротуар, где сбила женщину.







Авария произошла 5 декабря в 18:40 на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной. ДТП спровоцировало серьёзную пробку: затор по Северной растянулся больше чем на полкилометра, а скорость потока упала до 3 км/ч.







«28-летняя женщина-водитель на Volkswagen Touareg ехала со стороны улицы Георгия Колонды в сторону Дмитрия Донского и столкнулась с Opel Corsa, который ехал по Красному проспекту навстречу и поворачивал налево на Северную», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







После столкновения «Фольксваген» врезался в дорожный знак «Пешеходный переход», а потом вылетел на тротуар улицы Северной — там иномарка сбила 39-летнюю женщину. Пострадавшая попала в больницу с переломом рёбер.







«Стояла на перекрёстке, передо мной стояли два автомобиля. Загорелся зелёный свет и наш поток начал движение. Внезапно на перекрёстке я увидела входящий в поворот на моей полосе "Опель". Попыталась уйти от ДТП, но автомобиль вынесло на пешеходную часть», — объяснила сотрудникам ГИБДД водитель «Фольксвагена».

