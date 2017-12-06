Больше 18 тысяч новосибирцев слегли с простудой с начала декабря

Зарегистрировано 18088 случаев заболеваемости ОРВИ

В Новосибирской области впервые с начала сезона превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ.







«На 5 декабря за 49-ю неделю года зарегистрировано больше 18 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, показатель составил 65,1 на 10 тысяч населения, что выше эпидпорога на 5,1%», — сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области.







Больше всего эпидпорог превышен в возрастной группе детей старше 15 лет — на 6,1%. Случаев гриппа за неделю не зарегистрировано, отмечает Роспотребнадзор.





Всего, по данным ведомства, прививки от гриппа сделали больше 1,2 млн человек в области — это 43,3% населения.





В начале ноября 2017 года в Новосибирске был зарегистрирован первый случай заболевания гриппом в новом эпидемиологическом сезоне — в больницу с диагнозом «грипп средней степени тяжести» попал двухлетний ребёнок.