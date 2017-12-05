Lexus показал новый кроссовер в стиле BMW X6

Lexus опубликовал тизер кроссовера LF-1, который будет представлен на Детройтском автосалоне в январе. Производитель называет автомобиль новым словом в премиум-сегменте.





«Модель отражает новый жанр в сегменте кроссоверов. Созданный студией дизайна CALTY в Южной Калифорнии Lexus LF-1 — автомобиль, который пересматривает границы роскоши», — отметили в пресс-службе компании.



Предполагается, что Lexus LF-1 станет прототипом нового флагманского кроссовера компании с купеобразным силуэтом и со временем заменит внедорожник LX, который по сути не меняется уже 20 лет.





