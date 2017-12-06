Фото: улицы Новосибирска очистили от снега
Сегодня ночью на улицы Новосибирска выехала снегоуборочная техника — фотокорреспондент понаблюдал, как чистят главные городские магистрали.
Фотокорреспондент до 00:30 объехал несколько улиц: Красный проспект, улицу Станиславского, Плановую, Кирова, а также побывал на Коммунальном мосту, площади Ленина и других дорогах города.
На всех вышеперечисленных улицах корреспондент заметил несколько грейдеров (автоматические лопаты. — НГС.НОВОСТИ) для уборки снега и несколько КамАЗов.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, дорожники в основном чистили центральные улицы Новосибирска.
Также, по его наблюдению, на улицы города выехал «Чистик» — новый вид снегоуборочной техники.
Днём 6 декабря в городе синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах заносы, местами гололедица. Столбик термометра покажет от –5 до –7 градусов мороза.
«6 декабря метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Вчера, 5 декабря, выпавший снег устроил в Новосибирске 8-балльные пробки — сильнее обычного оказалось загружено Советское шоссе.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова