Фото: улицы Новосибирска очистили от снега

Сегодня ночью на улицы Новосибирска выехала снегоуборочная техника — фотокорреспондент понаблюдал, как чистят главные городские магистрали.





На очистку улиц от снега выехало около 150 машин





Фотокорреспондент до 00:30 объехал несколько улиц: Красный проспект, улицу Станиславского, Плановую, Кирова, а также побывал на Коммунальном мосту, площади Ленина и других дорогах города.





В очистке улиц от снега принимали участие все виды техники





На всех вышеперечисленных улицах корреспондент заметил несколько грейдеров (автоматические лопаты. — НГС.НОВОСТИ) для уборки снега и несколько КамАЗов.





Грейдеры сбрасывали снег в кузовы КамАЗов





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, дорожники в основном чистили центральные улицы Новосибирска.





Собранный снег отвезут на снегоплавильную станцию





Также, по его наблюдению, на улицы города выехал «Чистик» — новый вид снегоуборочной техники.





«Я сделан в России и этим горжусь!»





Днём 6 декабря в городе синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах заносы, местами гололедица. Столбик термометра покажет от –5 до –7 градусов мороза.





Не обошлось и без лопат





«6 декабря метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».









Вчера, 5 декабря, выпавший снег устроил в Новосибирске 8-балльные пробки — сильнее обычного оказалось загружено Советское шоссе.





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