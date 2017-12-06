Фото: улицы Новосибирска очистили от снега

Сегодня ночью на улицы Новосибирска выехала снегоуборочная техника — фотокорреспондент понаблюдал, как чистят главные городские магистрали.


На очистку улиц от снега выехало около 150 машин
На очистку улиц от снега выехало около 150 машин


Фотокорреспондент до 00:30 объехал несколько улиц: Красный проспект, улицу Станиславского, Плановую, Кирова, а также побывал на Коммунальном мосту, площади Ленина и других дорогах города.


В очистке улиц от снега принимали участие все виды техники
В очистке улиц от снега принимали участие все виды техники


На всех вышеперечисленных улицах корреспондент заметил несколько грейдеров (автоматические лопаты. — НГС.НОВОСТИ) для уборки снега и несколько КамАЗов. 


Грейдеры сбрасывали снег в кузовы КамАЗов
Грейдеры сбрасывали снег в кузовы КамАЗов


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, дорожники в основном чистили центральные улицы Новосибирска. 


Собранный снег отвезут на снегоплавильную станцию
Собранный снег отвезут на снегоплавильную станцию


Также, по его наблюдению, на улицы города выехал «Чистик» — новый вид снегоуборочной техники. 


«Я сделан в России и этим горжусь!»
«Я сделан в России и этим горжусь!»


Днём 6 декабря в городе синоптики  прогнозируют небольшой снег. На дорогах заносы, местами гололедица. Столбик термометра покажет от –5 до –7 градусов мороза. 


Не обошлось и без лопат
Не обошлось и без лопат


«6 декабря метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».


Фото: улицы Новосибирска очистили от снега


Вчера, 5 декабря, выпавший снег устроил в Новосибирске 8-балльные пробки — сильнее обычного оказалось загружено Советское шоссе. 


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