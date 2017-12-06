«Спасибо, Юра»: мальчик с ДЦП исполнил гимн России на хоккейном матче

Мальчик всегда мечтал спеть гимн перед матчем
Мальчик всегда мечтал спеть гимн перед матчем

Хоккейный клуб «Сибирь» продолжает радовать своих болельщиков. Сегодня перед матчем с «Металлургом» гимн России исполнил юный болельщик. Видеоролик с исполнением гимна появился в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».


7-летний Юра с диагнозом ДЦП и частичной потерей зрения (у него удалены оба хрусталика) всегда мечтал спеть гимн России перед хоккейным матчем. 


«ХК "Сибирь" предоставил ему эту возможность! Помогла ему Ольга Осипова — заслуженная артистка РФ, солистка Новосибирской филармонии! А по ходу исполнения гимна слова подхватили и болельщики на трибунах! Это было максимально трогательно и душевно! Спасибо, Юра!» — сообщается на официальной странице ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».


Видео из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»


В конце сентября «Сибирь» поздравила с днём рождения свою 99-летнюю болельщицу Таисию Фёдоровну. Подарки на дом ей привёз левый нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв. Видеоролик с поздравлением появился в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».


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