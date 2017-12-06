«Спасибо, Юра»: мальчик с ДЦП исполнил гимн России на хоккейном матче

Мальчик всегда мечтал спеть гимн перед матчем

Хоккейный клуб «Сибирь» продолжает радовать своих болельщиков. Сегодня перед матчем с «Металлургом» гимн России исполнил юный болельщик. Видеоролик с исполнением гимна появился в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».







7-летний Юра с диагнозом ДЦП и частичной потерей зрения (у него удалены оба хрусталика) всегда мечтал спеть гимн России перед хоккейным матчем.





«ХК "Сибирь" предоставил ему эту возможность! Помогла ему Ольга Осипова — заслуженная артистка РФ, солистка Новосибирской филармонии! А по ходу исполнения гимна слова подхватили и болельщики на трибунах! Это было максимально трогательно и душевно! Спасибо, Юра!» — сообщается на официальной странице ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».





Видео из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»





В конце сентября «Сибирь» поздравила с днём рождения свою 99-летнюю болельщицу Таисию Фёдоровну. Подарки на дом ей привёз левый нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв. Видеоролик с поздравлением появился в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».





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