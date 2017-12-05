Отменили каникулы: скорый поезд Новосибирск – Омск теперь будет ходить круглый год

С 10 декабря начнёт действовать новый график движения поездов
С 10 декабря начнёт действовать новый график движения поездов

РЖД объявили о том, что с 10 декабря скорый поезд Новосибирск – Омск начнёт ходить круглогодично. Ранее этот состав курсировал только летом и осенью.


До Омска этот поезд доезжает за 6 часов 58 минут.


«График будет действовать в течение года. По просьбам пассажиров, скорый поезд "Новосибирск – Омск" будет переведен в круглогодичный режим работы. В новом графике у поезда будет изменен номер на 147/148», — сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги.


Также в РЖД сообщили, что немного изменится схема движения электричек.


«В Новосибирском регионе с 1 января 2018 года по обращению жителей Черепановского и Искитимского районов в утреннее время продлены два маршрута электропоездов: № 6613 Новосибирск – Дорогино и № 6614 Дорогино – Новосибирск до станции Черепаново. С 10 декабря дополнительно на зимний период назначен ежедневный электропоезд № 6307 Новосибирск – Коченево», — рассказали в службе.


В начале октября несколько поездов дальнего следования, проходящих через Новосибирск, задержались на пять часов из-за сошедших с рельсов вагонов с углём в Ачинске.


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