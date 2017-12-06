Маленький бизнес-центр на Восходе признали приметой Новосибирска

Здание построили на улице Восход
Здание построили на улице Восход

В Москве подвели итоги конкурса «Приметы городов» — в номинации «Общественное здание» большинство участников открытого голосования выбрали небольшой бизнес-центр на пересечении улиц Восход и 9 Ноября в Октябрьском районе Новосибирска.


Здание спроектировали в архитектурной мастерской «Лантерна» и построили в 2016 году. «Мы очень хотели сделать скромную средовую архитектуру, без выпендрёжа в плане вычурности форм, поэтому мы смотрели на европейскую северную, скандинавскую архитектуру, где преобладают качественные материалы и настоящая фактура, — рассказал автор фасадных решений проекта, архитектор Дмитрий Ощепков. — Первый вариант был в стекле, но в городе стекляшек хватает».


По словам архитектора, примечателен не только проект, но и его реализация: кирпич для него по индивидуальному заказу сделали в Германии, а крыльца выложили не плиткой, а цельным гранитом. «У заказчика было категоричное желание, чтобы дворники зимой не могли ломом его разгромить», — поясняет Ощепков. Кроме того, впервые в Сибири угловые окна в здании сделали без рамы на стыке, заметил он: окно стыкуется стекло к стеклу, которые разделяются только рамкой стеклопакета.


Проект также участвовал в федеральном конкурсе Best Building Awards, но не попал в шорт-лист.


Премия «Приметы городов» в 2017 году вручалась во второй раз. В номинации «Общественное здание» новосибирцы стали лидерами по результатам открытого голосования, которое проводилось на сайте премии. Эксперты отдали свои голоса за здание Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области.


В шорт-лист премии попали и другие проекты из Новосибирска: например, в номинации «Редевелопмент» город представлял лофт-проект «Мельница», в номинации «Новое жилое строительство» за приз боролись ЖК MilkHouse и ЖК «Ясный берег». В номинации «Лучшие идеи для городского развития» был представлен проект реконструкции Михайловской набережной, первый этап которой завершился в октябре.


Архитектурная мастерская «Лантерна» не впервые получает приз за свой проект: в этом году разработанные ею здания лодочной станции получили высокую оценку жюри «Золотой Капители».

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