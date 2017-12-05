«Сибирь» против «Магнитки»: гол в начале матча и ключевая ошибка во втором периоде





Решающий гол новосибирцы пропустили в конце второго периода

Сегодня, 5 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» уступила магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1:2.





Новосибирцы повели в начале матча, на третьей минуте шайбу забросил Андрей Ермаков. «Пушка от Андрея Ермакова, буквально прошивает сетку», — описывает гол в ворота Василия Кошечкина комментатор трансляции на сайте «Сибири».





После этого «Сибирь» ещё какое-то время лидировала, но уже на 7-й минуте вратарь «Сибири» Алексей Красиков пропустил первый гол. «[Нападающий "Сибири" Андрей] Сигарёв потерял шайбу, [нападающий "Металлурга" Владислав] Калетник убежал 1 в 0 и обыграл Красикова», — говорится в онлайн-трансляции.





В конце второго периода «Магнитка» вышла вперёд и установила окончательный счёт.





«Ошибка при выходе из зоны, перехват гостей, [защитник "Металлурга" Крис] Ли входит в зону и выводит [нападающего "Металлурга" Мэтта] Эллисона на бросок. Тот точен в касание», — второй гол в ворота «Сибири» гости забили на 38-й минуте.







После этого счёт не изменился.









Для «Сибири» поражение от «Металлурга» стала пятым подряд — до этого новосибирцы провели четыре игры на выезде. Они проиграли минскому «Динамо», хельсинкскому «Йокериту», московскому «Динамо», ярославскому «Локомотиву».





Сейчас новосибирцы располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру «Сибирь» проведёт 9 декабря — снова с «Металлургом», но уже в Магнитогорске.