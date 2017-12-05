«Это пятичасовое соревнование»: студенты НГУ выиграли поездку в Пекин, решая задачи

Роман Вишневский, Павел Смирнов и Николай Викторов
Роман Вишневский, Павел Смирнов и Николай Викторов

Сборная команда по спортивному программированию Новосибирского государственного университета прошла в финал международного чемпионата и отправится в Пекин в апреле.


Полуфинальные соревнования завершились 4 декабря. 


«Это было пятичасовое соревнование. На три человека один компьютер. Каждой команде выдаётся 11 задач, побеждает тот, кто больше решит задач. Задачи заключаются в том, чтобы написать программу, чтобы эта задача решалась. Это задачи на алгоритмы, структуры данных», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ участник команды Novosibirsk SU 1, студент факультета информационных технологий Николай Викторов. Кроме него в команде еще два человека: студент того же факультета Роман Вишневский, а также студент механико-математического факультета Павел Смирнов. Молодые люди учатся на четвёртом курсе.


Команда решила 6 задач из 11.


«По итогам соревнований команда Novosibirsk SU 1 заняла абсолютное первое место среди вузов Сибири, стала 26-й среди 308 команд — участниц полуфинала. Команда получила диплом NEERC 2-й степени и право представлять свой вуз в финале мирового чемпионата», — рассказали в пресс-службе НГУ.


Николай Викторов рассказал, что с Романом и Павлом знаком со школы, а команду они организовали на первом курсе, когда поступили в вуз. В прошлом году студенты уже ездили на финал чемпионата в США.


Николай отметил, что этот чемпионат проходит ежегодно в три этапа. «В четвертьфинал проходят все, кого выставляет университет, после этого команды по определённой квоте выходят в полуфинал», — объяснил Николай. По его словам, в полуфинале были также участники из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана.


Четвертьфинал проходил в НГТУ, а на полуфинал новосибирской команде пришлось отправиться в Барнаул. Также полуфинальные площадки были также в Санкт-Петербурге и Алма-Ате.


Финал крупнейшего мирового чемпионата по программированию среди студентов ACM ICPC — International Collegiate Programming Contest пройдёт 20–25 апреля в Пекине. Викторов пояснил, что поездку команды будет финансировать вуз.

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