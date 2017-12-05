Daily Mail признала россиянку самой красивой девочкой мира

Шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву признали самой красивой девочкой в мире. Такой статус ребёнку присвоило английское издание Daily Mail. В прошлом году это звание досталось француженке Тилан Блондо, сообщает Deti.mail.ru.



Настя родилась в Перми и с малых лет занимается модельным бизнесом. На ее страницу в «Инстаграме» подписано более 20 тысяч человек. Изюминкой во внешности девочки считаются её огромные серо-голубые глаза.


Фотографии маленькой красавицы популярны в соцсетях. Их регулярно постят у себя различные группы, посвященные материнству. Изображения девочки появляются там так часто, что нередко даже вызывают негатив со стороны пользователей.

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