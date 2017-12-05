Пробка возле Красного: автомобиль снёс светофор и зацепил две машины

Интенсивные пробки были сегодня в Новосибирске весь день. К вечеру они достигли 9 баллов
Интенсивные пробки были сегодня в Новосибирске весь день. К вечеру они достигли 9 баллов

Вечером 5 декабря на фоне сложных пробок в Новосибирске произошло множество ДТП.


Три автомобиля попали в аварию на перекрёстке Северной и Красного проспекта. «Снёс светофор и зацепил две машины», — описывают ситуацию на дороге пользователи сервиса Яндекс.Карты. В результате затор по Северной растянулся больше чем на полкилометра. Скорость потока упала до 3 км/ч.


Если вы стали свидетелем этого происшествия, то присылайте свои сообщения и фото с места события через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Авария случилась на перекрёстке Северной и Красного
Авария случилась на перекрёстке Северной и Красного


«Максимальная загруженность дорог Новосибирска вечером составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно», — рассказывает «Яндекс». Этого показателя пробки достигли в 17:44. К 20 часам уровень пробок составлял 8 баллов.


А днём пробки были ещё серьезнее, чем обычно, — они были выше привычных на три балла.

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