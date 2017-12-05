Новосибирский бизнесмен обманул строителей космодрома Восточный на 7 миллионов

Недавний запуск спутника с Восточного закончился неудачно — «Метеор-М» затонул в Атлантике
Недавний запуск спутника с Восточного закончился неудачно — «Метеор-М» затонул в Атлантике

Гендиректор новосибирской компании ООО «СМ и ПНП "Сиборггаз"» Юрий Калатушкин получил условный срок за то, что не выполнил условия двух контрактов, хотя получил по ним больше 7 млн рублей — оборудование для космодрома Восточный так и не было поставлено.


Центральный районный суд вынес приговор сегодня, 5 декабря, рассказали в прокуратуре Новосибирской области. Бизнесмен получил три года условно за мошенничество и отмывание денег, также он должен будет заплатить штраф в 270 тысяч рублей.


Установлено, что компания Калатушкина заключила с Главным военно-строительным управлением № 9 два контракта в 2015 году «на поставку на строящийся космодром Восточный электропечей и оборудования для изготовления трубопроводов охлаждения спутников и космических аппаратов системы ГЛОНАСС». Компания получила аванс в 7,1 млн, но условия договоров выполнять не стала. «Часть похищенных денежных средств Калатушкин легализовал, переведя их на счета подконтрольных организаций, после чего "обналичил" и распорядился по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре НСО.


Гособвинитель по делу Антон Чернышёв сообщил НГС.НОВОСТИ, что на суде обвиняемый признал свою вину и во время процесса вернул деньги госкомпании «ГВСУ № 9», которая занимается поставками для строительства космодрома.


«На стадии, когда следствие заканчивалось, когда его уже под стражу взяли, у него сразу нашлись деньги. Часть денег они вернули до направления дела в суд, и оставшуюся часть они возвращали в ходе процесса», — отметил Чернышёв.


Приговор суда в силу ещё не вступил и может быть обжалован. На момент публикации представители компании ООО «СМ и ПНП "Сиборггаз"» и сам Юрий Калатушкин были не доступны для комментариев — их не удалось застать на рабочем месте.


Новый космодром Восточный работает уже некоторое время — недавно запуск одного из спутников закончился неудачей. В конце ноября трёхтонный российский спутник «Метеор-М» так и не вышел на орбиту и затонул в Атлантическом океане.

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