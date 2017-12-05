Новосибирский вратарь поедет на Матч звёзд КХЛ

Алексей Красиков попал в команду дивизиона Чернышёва

Вратарь новосибирского ХК «Сибирь» 21-летний Алексей Красиков поедет на Матч звёзд КХЛ – 2018.







«4 декабря завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва на Матче звёзд КХЛ – 2018 в Астане. Алексей Красиков обошёл на один голос Доминика Фурха (вратарь ХК "Авангард". — К.Е.) и теперь будет представлять "Сибирь" в Астане», — сообщается на сайте новосибирского клуба.







Формировать состав сборных четырёх дивизионов КХЛ на Матч звёзд начали в конце ноября. Первых 16 игроков — по два защитника и два нападающих в каждой из сборных дивизионов — выбрали болельщики. Ещё 12 — по одному игроку каждого амплуа от четырёх дивизионов — выбрали журналисты. Оставшихся игроков выберет Департамент проведения соревнований КХЛ, составы сборных дивизионов официально объявят 12 декабря.





В прошлом году в Матче звёзд КХЛ хоккейную «Сибирь» представлял нападающий Максим Шалунов — за его поездку на турнир проголосовали болельщики. Во время заключительного матча, который проходил между командами-победителями Восточной и Западной конференций лиги: дивизионом Чернышёва и дивизионом Тарасова, Максим отличился голом и результативной передачей.