Все на коньки: НГС составил самую полную карту катков Новосибирска

Большинство катков в Новосибирске уже открылись
Большинство катков в Новосибирске уже открылись

В Новосибирске залили большинство катков — НГС.НОВОСТИ узнали, где уже можно кататься, в какое время и сколько это стоит. 


Кататься можно на открытых катках — принять посетителей готовы уже 15 таких катков. Самые крупные из них — «Спартак», каток СГУПС, «Сибсельмаш». 15 декабря откроется большой бесплатный каток в Центральном парке.


Кроме катков под открытым небом желающие могут покататься на закрытых площадках — в Новосибирске их около 10. Однако время свободного катания там ограничено. Исключение — крытый каток в ТЦ «МЕГА», который работает каждый день. Крытый каток «Сибирский лёд» на Вокзальной магистрали, 15 с октября закрыт на реконструкцию, сообщается на официальном сайте катка. 


НГС.НОВОСТИ сделали карту катков — на ней можно посмотреть, в какое время работают катки, сколько стоит вход на них и работает ли прокат снаряжения. Кроме того, на карте обозначены хоккейные коробки. 


Если вы не нашли каток, о котором знаете, сообщите в редакцию по телефону +7 923 157 00 00 через приложения: WhatsApp, Viber, Telegram. 



Пишите, какой каток вам нравится больше всего. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ выберут пять лучших катков Новосибирска и проверят их лично. 

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