Суд досрочно освободил топ-менеджера застройщика ЖК «Закаменский»

В августе 2015 года суд приговорил Артёма Короткова к колонии общего режима

Сегодня, 5 декабря, Первомайский районный суд Новосибирска постановил досрочно освободить Артёма Короткова — раньше он работал топ-менеджером компании «Неоград-Инвест», которая начинала строить скандальный жилой комплекс «Закаменский».







О том, что ходатайство осуждённого Короткова об УДО удовлетворено, корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в Первомайском районном суде. Заключённый сможет выйти на свободу, как только постановление суда вступит в силу.





В суде уточнили, что речь идёт об Артёме Короткове, которого в августе 2015 года Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к лишению свободы за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).







Компания «Неоград-Инвест» начинала строить жилой комплекс «Закаменский» рядом с ТРЦ «Сибирский Молл». С 2008-го по 2013 год застройщик заключал с горожанами договоры участия в долевом строительстве шести многоквартирных жилых домов по улице 5-я Кирпичная Горка. Дома остались недостроенными в разной степени готовности. Чтобы закончить строительство, дольщикам пришлось создавать ЖСК.





Нескольких бывших руководителей «Неоград-Инвеста», включая гендиректора Владимира Аксёнова и его заместителя по финансам Артёма Короткова, полицейские задержали в марте 2014 года. Топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве при строительстве «Закаменского». Как подсчитали полицейские, компания обманула больше 650 дольщиков, похитив у них свыше 1,035 млрд рублей.







Затем из дела выделили материалы в отношении Артёма Короткова. Он признал вину и заключил досудебное соглашение. В суде 37-летний финансист посочувствовал обманутым дольщикам. «Я искренне сожалею, что многие из вас оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Кто-то взял ипотеку и вынужден оплачивать кредит, кто-то продал единственную квартиру и остался без крыши над головой», — заявил Коротков, подчеркнув, что готов возмещать ущерб.





Кроме того, подсудимый попросил суд учесть его сотрудничество со следствием, а также то, что у него есть семья и ребёнок.





5 августа 2015 года суд приговорил Артёма Короткова за мошенничество к 4,5 годам колонии общего режима. Спустя четыре месяца приговор вступил в законную силу.



Уголовное дело в отношении Владимира Аксёнова и ещё трёх представителей ГК «Неоград» Октябрьский районный суд Новосибирска рассматривает до сих пор.

