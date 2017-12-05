Облбольница выиграла иск о защите репутации к «АСТ-54» — за дело взялись приставы

Областная больница иск выиграла, но сообщество «АСТ-54» заявляет, что не получало приглашения в суд

Новосибирская областная клиническая больница заявила, что приставы занялись решением суда по иску о защите деловой репутации к ООО «АСТ-54».





Решение Кировского районного суда по иску о клевете от областной больницы к ООО «Автомобильная скорая техпомощь-54» вступило в силу 18 августа. Сегодня, 5 декабря, больница опубликовала заявление о том, что компания решение суда не выполнила и не опубликовала опровержения. «Мы подождали исполнения и не дождались», — объяснили в больнице, почему решили рассказать о выигранном иске сегодня.





Поводом для иска стала публикация в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», а также на официальном сайте ООО «Автомобильная скорая техпомощь-54», сообщали раньше в пресс-службе Кировского районного суда. Публикация была сделана в декабре 2016 года. В ней шла речь о том, что сотрудники ожогового отделения не оказали должным образом медпомощь поступившему туда ребёнку.







«В частности, в информации указывалось на грубое отношение, "беспредел" в отношении подростка со стороны медицинского персонала. По итогам этой публикации следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области организовало доследственную проверку в ожоговом отделении истца», — отмечалось в иске. В итоге никаких нарушений в работе врачей и медсестер следователи не обнаружили.







Судебный процесс начался в апреле 2017 года. Согласно сообщению пресс-службы облбольницы, сейчас к исполнению решения суда уже подключились судебные приставы.







«По итогам рассмотрения дела требование ГБУЗ НСО "ГНОКБ" о размещении опровержения на официальном сайте act-54.ru и в паблике "Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»" (социальная сеть "ВКонтакте") было удовлетворено. Несмотря на неоднократные заявления представителей интернет-издания "Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»" о соответствии действительности опубликованной информации и намерении доказывать свою правоту в суде с привлечением свидетелей, в судебное заседание они не явились», — отмечается в сообщении облбольницы.





Администратор сообщества «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» Виталий Полищук заявил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что облбольница судилась с компанией, которая не имеет отношения к паблику.







«Сообщество "АСТ-54" не было участником процесса, не было уведомлено о нём. Соответственно, не имело возможности представить доказательства того, что данные, содержавшиеся в публикации, являлись достоверными. Нам неизвестно, кого (какое юридическое лицо) представители облбольницы выбрали ответчиком и почему суд посчитал, что этот ответчик имеет отношение к сообществу "АСТ-54" "ВКонтакте".





В отношении сообщества "АСТ-54" нет судебных решений, которые надо было бы исполнять.







Мы по-прежнему считаем, что информация, содержавшаяся в публикации, является достоверной, и у нас есть доказательства этому. Сообщество "АСТ-54" верно осветило ситуацию, свидетелем которых был автор размещённых фотографий, и этот человек также готов подтвердить достоверность опубликованных сведений», — отметил Виталий Полищук в переписке с НГС.НОВОСТИ в соцсети.







По номеру диспетчерской «АСТ-54», указанному на сайте компании, ответил представитель другой компании — ООО «Автомобильная скорая техпомощь-154», которая не была ответчиком по иску облбольницы. Компания «АСТ-54» сейчас ликвидируется, свидетельствуют данные «СПАРК».







Корреспондент НГС.НОВОСТИ также отправила запрос в управление Федеральной службы судебных приставов по НСО, чтобы узнать, каким способом будет выполняться решение суда.







Прежде НГС.НОВОСТИ рассказывали об истории ребёнка, которая легла в основу конфликта. 15-летний подросток попал в ожоговый центр областной больницы в конце ноября с ожогами голеней и бёдер. Мальчика привёз в больницу отец, но навещать он сына не стал. На ребёнка обратила внимание пришедшая в отделение к своему дяде сибирячка Алена Махова. Она полмесяца общалась с мальчиком в больнице. За это время об истории подростка узнали СМИ.

