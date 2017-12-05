Сибирячка борется за 3 миллиона в конкурсе самых красивых девушек с табличками

София подала документы на конкурс в последний момент

24-летняя жительница Новосибирска София Шангина стала одной из восьми финалисток всероссийского конкурса Ring Girls, который проводит организатор боёв по смешанным единоборствам Fight Nights Global.







София окончила Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «менеджмент» и два года работает в «Первом коллекторском бюро» специалистом группы контроля платежей. Девушка несколько лет ходит в тренажёрный зал и участвовала в конкурсах в номинации фитнес-бикини.







«Участвовать в конкурсе решила спонтанно, за два дня до конца приёма заявок. Отправила анкету и узнала, что выбрали меня. Там уже девочки месяц участвовали, у всех было много голосов, и думала, что вряд ли что-то получится. Сейчас в Fight Nights работают две ринг-гёрлз, одну из них я раньше видела в соцсетях, мне она нравилась внешне. Последние два-три месяца я стала смотреть смешанные единоборства, втянулась. Мои любимые бойцы — Али Багаутинов и Расул Мирзаев», — рассказала НГС.НОВОСТИ София.







Жюри конкурса, в которое входят президент Fight Nights Global Камил Гаджиев, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и телеведущая Ксения Бородина, выбрали Софию Шангину из более чем 10 претенденток от Сибирского федерального округа. Кроме Софии в финал вышли девушки из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Краснодара.







В конкурсе будут две победительницы, каждая получит 2-летний контракт на 3 млн рублей.





Публикация от Sophia Shangina, 24, Nsk (@ssophia_23) Сен 14 2017 в 3:35 PDT





«Я решила участвовать, потому что поняла, что подхожу по всем критериям. Fight Nights — известная промоутерская компания, они несут здоровый образ жизни и спорт в массы. Ринг-гёрлз должна быть в меру откровенной, не должна быть пошлой, вульгарной, должна быть симпатичной, подтянутой, спортивной девушкой, у которой приоритеты в жизни: спорт, здоровье и красота», — считает София.







На финал конкурса, который пройдёт 16 декабря, девушкам нужно будет приехать в Москву. До финала на сайте конкурса будет проходить голосование, по итогам которого выберут одну из победительниц. Вторую победительницу выберут члены жюри — имена девушек объявят на турнире Fight Nights Global 82.







«С 11 по 16 декабря будут тренировки, занятия, подготовка к турниру, и 16 декабря мы должны будем участвовать как ринг-гёрлз», — говорит сибирячка.







Справка: Ринг-гёрлз — девушки, которые выходят на ринг с табличками-анонсами раундов в боксе и смешанных единоборствах.





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