Травников ответил на критику Локтя: «Нельзя загонять автомобилистов на платный мост»


Андрей Травников сказал, что в случае ремонта Октябрьского моста новый мост через Обь должен быть бесплатным
Андрей Травников сказал, что в случае ремонта Октябрьского моста новый мост через Обь должен быть бесплатным

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отреагировал на критический пост мэра Анатолия Локтя о четвёртом мосте и заявил, что будет делать всё, чтобы во время ремонта Октябрьского моста новый мост не был платным. 


«Можно говорить о платности-неплатности, можно говорить о периодах платности. Лично я, например, категорически против, чтобы платный период распространялся на период ремонта Октябрьского моста. Я буду делать всё, чтобы в этот период ни в коем случае плата не взималась. Нельзя искусственно загонять автомобилистов на платный объект», — заявил врио губернатора Травников.


Он также прокомментировал сегодняшний пост мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в котором тот критиковал будущий мост и написал, что мэрия не согласится закрыть Октябрьский мост, чтобы автомобили поехали по платному мосту.


«Нужно строить и мосты, нужно строить и метро. С какой позицией выступал Анатолий Евгеньевич 2 недели назад? Надо отдать должное, что ранее мэр, насколько мне рассказывают, этот проект поддерживал. Сейчас он вроде как от поддержки этого проекта не отказывается, но называет его несвоевременным <…> Торопиться не следует. Но не нужно забывать, что этот проект стратегический. Сама реализация этого проекта займёт как минимум от 6 до 7 лет с учётом сроков начала финансирования», — сказал Андрей Травников. Врио губернатора подчеркнул, что отказ от нового моста — это «очень выгодное популистское решение», но, по его мнению, отказываться от него нельзя.


Напомним, сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил потратить бюджетные деньги не на строительство нового моста через Обь в створе улицы Ипподромской, а достроить метро и транспортные развязки для уже действующего Бугринского моста.

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