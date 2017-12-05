Пробки на весь день: Бердское шоссе осталось без светофора на Матвеевке

Затор в районе «Ленты» в Первомайском районе около 14:00
Затор в районе «Ленты» в Первомайском районе около 14:00

Сегодня, 5 декабря, дневные пробки в Новосибирске достигли 7 баллов — во время снегопада сильные заторы возникли в разных частях города.


«Средняя загруженность дорог Новосибирска днём составила 7 баллов, что на 3 балла больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно», — сообщил «Яндекс».


Среди самых заметных заторов в городе — пробка на улице Большевистской из-за ДТП в районе Речного вокзала. Кроме того, аварии случились и в других районах города.


А около 13:00 очевидцы наблюдали также длинную пробку на Бердском шоссе. «На Бердском пробка была в сторону Бердска от последнего пешеходного моста с камерой и до Нижней Ельцовки, так как там была каша на дороге и в правом ряду на светофоре на Нижней Ельцовке сломался большегруз, и из-за этого была пробка», — рассказала одна из свидетельниц.


Дорожная обстановка в Новосибирске около 15:00
Дорожная обстановка в Новосибирске около 15:00


На Старом шоссе в районе Матвеевки проблему на дороге создаёт отключенный светофор. В СМЭУ корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что светофор отключили из-за плановых работ, которые проводят «Электросети». Его включат сегодня в 18:00.


Светофор на Матвеевке отключили до 18:00
Светофор на Матвеевке отключили до 18:00


Сегодня утром НГС.НОВОСТИ также рассказывали про пробку на улице Бориса Богаткова из-за аварии с двумя троллейбусами.

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