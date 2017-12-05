Друзья и поклонники выпустили книгу о лидере новосибирской рок-группы «Коридор»

Книга о лидере рок-группы «Коридор» Алексее Костюшкине готовилась три года
Книга о лидере рок-группы «Коридор» Алексее Костюшкине готовилась три года

Друзья и поклонники скончавшегося от тяжёлой болезни лидера рок-группы «Коридор» Алексея Костюшкина собрали деньги на издание книги о нём — книга под названием «О любви и боли» вышла в Красноярске и скоро будет представлена в Новосибирске.


«Её выход для меня долгожданное событие. У меня даже слёзы наворачиваются. <…> Выпущена в Красноярске, потому что там живёт редактор книги — Алёшина хорошая подруга. Это была изначально её идея издать сборник со стихами. Три года книга готовилась», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ вдова музыканта Светлана Костюшкина.


400-страничная книга в твёрдом переплёте выпущена тиражом 1000 экземпляров. В издание вошли стихи Алексея Костюшкина, фотографии и воспоминания друзей. Деньги на издание собирали все вместе — друзья и поклонники творчества «Коридора». 


Деньги на издание собирали друзья и поклонники творчества группы «Коридор»
Деньги на издание собирали друзья и поклонники творчества группы «Коридор»


Презентация сборника пройдёт 14 декабря на первом после смерти Алексея большом концерте в ДКЖ, где «Коридор» выйдет на сцену в расширенном составе — с оркестровыми музыкантами.


Алексея Костюшкина не стало в июне 2015 года. Известный новосибирский музыкант скончался от редкого неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза. В прошлом году на деньги поклонников «Коридор» выпустил новый альбом «Время ещё есть» с песнями Алексея Костюшкина, которые раньше не издавались в рамках официальных релизов.

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