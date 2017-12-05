Школьникам разрешили 11 дней бесплатно ездить на автобусах и метро

Ездить бесплатно можно в метро, трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах
Ездить бесплатно можно в метро, трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах

Мэрия Новосибирска разрешила школьникам не платить за проезд в общественном транспорте во время зимних каникул.


«С 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года детям школьного возраста, ученикам старших классов при наличии справки из школы будет предоставлен бесплатный проезд на муниципальном пассажирском транспорте, кроме такси», — сообщили в пресс-центре мэрии.


Бесплатно ездить 11 дней школьникам можно на метро, трамваях и троллейбусах, а также на автобусах одиннадцати муниципальных маршрутов, которые обслуживает «ПАТП-4»:


— № 7 «Улица Белоусова – микрорайон "Щ"»;

— № 21 «УМ-3 – Вокзал "Новосибирск-Главный"»;

— № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;

— № 36 «Улица Белоусова – Автовокзал»;

— № 45 «Чемской бор – Центральный корпус»;

— № 54 «Улица Твардовского – Вокзал "Новосибирск-Главный"»;

— № 65 «Общественный торговый центр – улица Экваторная»;

— № 68 «Улица Твардовского – станция метро "Речной вокзал"»;

— № 69 «Улица Твардовского – посёлок Матвеевка»;

— № 72 «Общественный торговый центр – посёлок Геологов»;

— № 88 «ОРМЗ – Центральный корпус».


Бесплатный проезд сделали для школьников, чтобы создать более благоприятные условия для их отдыха в дни зимних каникул, добавили в мэрии.


Иногда в Новосибирске возникают спорные ситуации, связанные с бесплатным проездом школьников. Например, недавно водитель автобуса № 227 высадил на полпути двух братьев, первокурсника и третьеклассника, которые не смогли оплатить проезд. У мальчиков были с собой карты школьника и студента, но маршрут их не обслуживал и никакой информации об этом не было. После инцидента перевозчик пообещал, что будут «идти навстречу детям по разным причинам, довозить до их остановки».

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