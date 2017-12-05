Мэрия сносит гаражи на Затулинке: на их месте построят дорогу

Владельцы гаражей на улице Зорге должны сами снести их к 11 декабря, либо это сделают власти

Городские власти распорядились снести 30 самовольно размещённых металлических гаражей возле дома на улице Зорге, 56 — сообщение опубликовали в бюллетене мэрии Новосибирска на сайте муниципалитета.







«Металлические гаражи, самовольно установленные на ул. Зорге, (56), попадают в створ перспективного строительства автодороги», — объяснили решение о сносе в администрации Кировского района.







В сообщении указывается, что демонтируют незаконные постройки в течение 10 дней с момента его публикации: к 11 декабря владельцы гаражей должны сделать это добровольно, иначе этим займутся чиновники.







В ответе на запрос НГС.НОВОСТИ в администрации уточнили, что это не первое решение о сносе гаражей в районе: с начала года здесь демонтировали 33 гаража, ещё 10 планируют снести до конца года.







В конце ноября массовый снос гаражей начался и в Калининском районе: там на их месте построят жилые дома.