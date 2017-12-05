Мэрия сносит гаражи на Затулинке: на их месте построят дорогу
Городские власти распорядились снести 30 самовольно размещённых металлических гаражей возле дома на улице Зорге, 56 — сообщение опубликовали в бюллетене мэрии Новосибирска на сайте муниципалитета.
«Металлические гаражи, самовольно установленные на ул. Зорге, (56), попадают в створ перспективного строительства автодороги», — объяснили решение о сносе в администрации Кировского района.
В сообщении указывается, что демонтируют незаконные постройки в течение 10 дней с момента его публикации: к 11 декабря владельцы гаражей должны сделать это добровольно, иначе этим займутся чиновники.
В ответе на запрос НГС.НОВОСТИ в администрации уточнили, что это не первое решение о сносе гаражей в районе: с начала года здесь демонтировали 33 гаража, ещё 10 планируют снести до конца года.
В конце ноября массовый снос гаражей начался и в Калининском районе: там на их месте построят жилые дома.
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Лиза Пичугина
Фото Станислава Хоменюка