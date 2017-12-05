Лучше достроить метро: мэр Локоть раскритиковал платный четвёртый мост

Анатолий Локоть уверен, что желающих пользоваться платным мостом будет немного
Анатолий Локоть уверен, что желающих пользоваться платным мостом будет немного

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал платный четвёртый мост и предложил потратить бюджетные деньги не на его строительство, а на строительство метро и транспортные развязки для Бугринского моста.


«Считаю, есть серьёзные основания для критики концессии платного моста. Речь идёт о миллиардах рублей налогоплательщиков. Поэтому и три года назад, и сегодня я занимаю принципиальную для новосибирцев позицию. Ни при каких обстоятельствах мы не согласимся закрыть действующий Октябрьский мост, чтобы машины поехали по платному мосту», — написал мэр 5 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Мэр отметил, что сейчас в городе есть негативный пример Бугринского моста, который не загружен из-за отсутствия развязок. И вместо их строительства в бюджете области сейчас закладывают деньги «под платный мост с непредсказуемым трафиком».


«А ведь жителям тариф может оказаться не по карману. Желающих пользоваться платным мостом будет не так много, как рассчитывают проектировщики. Тогда обеспечивать прибыльность проекта придётся за счёт наших с вами налогов. Это долговая кабала всех жителей города и области на 25 лет», — возмущён мэр.


Локоть уверен, что появление ещё одного моста без инфраструктуры не решит транспортные проблемы города.


«Платный мост — это не то, что Новосибирску сейчас жизненно необходимо. Куда важнее завершить строительство метро. Назрело обновление общественного транспорта: автобусов, трамваев, троллейбусов, строительство трамвайных путей, развязок и новых дорог», — заключил Локоть.


Проект мостового перехода
Проект мостового перехода


В августе в Новосибирске выбрали концессионера строительства четвёртого моста через Обь — им стала «Сибирская концессионная компания». Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту — весной власти сообщали, что цена за проезд составит как минимум 100 рублей для легковых машин.


Планируется, что мост пойдёт от Ипподромской над площадью инженера Будагова и парком «Городское начало», параллельно железнодорожному мосту на левый берег, пункт оплаты разместится недалеко от Горского жилмассива. Эстакада приведёт к площадям Труда и Энергетиков, где будет двухуровневая развязка, и дальше дорога соединится со Станционной. Общая длина дороги будет 5,1 км, длина самого моста — 1,5 км. По расчётам авторов проекта, на мосту будет от 4 до 6 полос движения.


Под снос в зоне строительства 4-го моста и эстакады попадает 81 здание: недавно власти назвали адреса первых домов, которые пойдут под снос.

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