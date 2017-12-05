Лучше достроить метро: мэр Локоть раскритиковал платный четвёртый мост

Анатолий Локоть уверен, что желающих пользоваться платным мостом будет немного

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал платный четвёртый мост и предложил потратить бюджетные деньги не на его строительство, а на строительство метро и транспортные развязки для Бугринского моста.







«Считаю, есть серьёзные основания для критики концессии платного моста. Речь идёт о миллиардах рублей налогоплательщиков. Поэтому и три года назад, и сегодня я занимаю принципиальную для новосибирцев позицию. Ни при каких обстоятельствах мы не согласимся закрыть действующий Октябрьский мост, чтобы машины поехали по платному мосту», — написал мэр 5 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте».







Мэр отметил, что сейчас в городе есть негативный пример Бугринского моста, который не загружен из-за отсутствия развязок. И вместо их строительства в бюджете области сейчас закладывают деньги «под платный мост с непредсказуемым трафиком».







«А ведь жителям тариф может оказаться не по карману. Желающих пользоваться платным мостом будет не так много, как рассчитывают проектировщики. Тогда обеспечивать прибыльность проекта придётся за счёт наших с вами налогов. Это долговая кабала всех жителей города и области на 25 лет», — возмущён мэр.







Локоть уверен, что появление ещё одного моста без инфраструктуры не решит транспортные проблемы города.







«Платный мост — это не то, что Новосибирску сейчас жизненно необходимо. Куда важнее завершить строительство метро. Назрело обновление общественного транспорта: автобусов, трамваев, троллейбусов, строительство трамвайных путей, развязок и новых дорог», — заключил Локоть.







Проект мостового перехода





В августе в Новосибирске выбрали концессионера строительства четвёртого моста через Обь — им стала «Сибирская концессионная компания». Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту — весной власти сообщали, что цена за проезд составит как минимум 100 рублей для легковых машин.





Планируется, что мост пойдёт от Ипподромской над площадью инженера Будагова и парком «Городское начало», параллельно железнодорожному мосту на левый берег, пункт оплаты разместится недалеко от Горского жилмассива. Эстакада приведёт к площадям Труда и Энергетиков, где будет двухуровневая развязка, и дальше дорога соединится со Станционной. Общая длина дороги будет 5,1 км, длина самого моста — 1,5 км. По расчётам авторов проекта, на мосту будет от 4 до 6 полос движения.





Под снос в зоне строительства 4-го моста и эстакады попадает 81 здание: недавно власти назвали адреса первых домов, которые пойдут под снос.