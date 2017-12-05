Московский банкрот отдаст долгострой на улице Кошурникова новосибирским строителям
Кредиторы обанкротившейся столичной компании «СКМ Групп» единогласно решили передать единственный незавершённый проект застройщика, ЖК «Колизей» на улице Кошурникова, новосибирской компании.
Протокол собрания участников строительства, состоявшегося в Москве, опубликован на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Согласно документу, участники строительства решили не создавать ЖСК и не завершать проект своими силами — вместо этого они единогласно проголосовали за передачу прав на «Колизей» новосибирской компании «Сибирь Инвест», которая входит в группу компаний девелопера Владислава Крючкова.
Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ внешний управляющий компании Дмитрий Ламшин, у «СКМ Групп» осталась лишь одна незавершённая площадка — в Новосибирске. Переговоры о её передаче другому застройщику пока только ведутся, при этом на предыдущем заседании арбитража новосибирский застройщик получил отказ в передаче площадки. Следующее заседание назначено на 8 декабря.
«Проблема в том, что если раньше это решалось на местном уровне, на уровне министерства строительства Новосибирской области, то сегодня решение о передаче новому застройщику передали министерству строительства города Москвы, и Москва принимает решение о передаче объектов по всей России, — пояснил Дмитрий Ламшин. — Таких обращений очень много, люди завалены работой и чаще просто даже не вникают в проблему, не просматривают документы и отфутболивают заявителя, в данном случае "Сибирь Инвест". Вроде бы сейчас общими усилиями вышли на московское министерство, и вроде бы есть подвижки положительные».
В «Сибирь Инвест» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию с передачей площадки и ждут официального решения вопроса.
Общая сумма требований к «СКМ Групп», которую признали банкротом в 2016 году, составляет почти 14,5 млрд рублей. Как уточнил внешний управляющий, основная их часть приходится на столичных инвесторов, в Новосибирске компания задолжала порядка десяти дольщикам.
ЖК «Колизей» начали строить ещё в 2008 году: на территории в 3,3 га планировалось возвести более 178 тысяч кв. м жилья и инфраструктуры. Первоначально сдать дома планировали в два этапа: в 2010-м и в 2012 году. В 2013 году проект изменили, но дома так и не достроили.
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Лиза Пичугина
Фото Станислава Хоменюка