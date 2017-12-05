Московский банкрот отдаст долгострой на улице Кошурникова новосибирским строителям

Жилой комплекс «Колизей» начали строить ещё в 2008 году
Жилой комплекс «Колизей» начали строить ещё в 2008 году

Кредиторы обанкротившейся столичной компании «СКМ Групп» единогласно решили передать единственный незавершённый проект застройщика, ЖК «Колизей» на улице Кошурникова, новосибирской компании.


Протокол собрания участников строительства, состоявшегося в Москве, опубликован на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.


Согласно документу, участники строительства решили не создавать ЖСК и не завершать проект своими силами — вместо этого они единогласно проголосовали за передачу прав на «Колизей» новосибирской компании «Сибирь Инвест», которая входит в группу компаний девелопера Владислава Крючкова.


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ внешний управляющий компании Дмитрий Ламшин, у «СКМ Групп» осталась лишь одна незавершённая площадка — в Новосибирске. Переговоры о её передаче другому застройщику пока только ведутся, при этом на предыдущем заседании арбитража новосибирский застройщик получил отказ в передаче площадки. Следующее заседание назначено на 8 декабря.


«Проблема в том, что если раньше это решалось на местном уровне, на уровне министерства строительства Новосибирской области, то сегодня решение о передаче новому застройщику передали министерству строительства города Москвы, и Москва принимает решение о передаче объектов по всей России, — пояснил Дмитрий Ламшин. — Таких обращений очень много, люди завалены работой и чаще просто даже не вникают в проблему, не просматривают документы и отфутболивают заявителя, в данном случае "Сибирь Инвест". Вроде бы сейчас общими усилиями вышли на московское министерство, и вроде бы есть подвижки положительные».


В «Сибирь Инвест» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию с передачей площадки и ждут официального решения вопроса.


Общая сумма требований к «СКМ Групп», которую признали банкротом в 2016 году, составляет почти 14,5 млрд рублей. Как уточнил внешний управляющий, основная их часть приходится на столичных инвесторов, в Новосибирске компания задолжала порядка десяти дольщикам.


ЖК «Колизей» начали строить ещё в 2008 году: на территории в 3,3 га планировалось возвести более 178 тысяч кв. м жилья и инфраструктуры. Первоначально сдать дома планировали в два этапа: в 2010-м и в 2012 году. В 2013 году проект изменили, но дома так и не достроили.

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