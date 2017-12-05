В ЦУМе открылась абхазская ярмарка с хамоном, печёными страусами и сыром в шампанском
Сегодня, 5 декабря, в новосибирском ЦУМе открылась ярмарка «Дары Абхазии». По словам организаторов, часть продуктов, которые они привезли, представлены в Сибири впервые.
Ярмарка представляет собой пару десятков столов и несколько холодильных витрин, установленных в углу пустующего сейчас третьего этажа ЦУМа.
Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из организаторов «Даров Абхазии» Карен Хачатурян, на ярмарке собраны производители, которые делают продукты «вручную и по абхазским рецептам». Он признал, что среди традиционных продуктов на ярмарке можно найти сыры и колбасы «по европейским технологиям».
«Их начали у нас производить на волне санкций, как и везде», — говорит предприниматель. Представленные на ярмарке продукты можно разбить на несколько групп: мясные деликатесы, сыры, сладости на основе фруктов и орехов, специи и алкоголь.
В мясном отделе, например, можно купить «хамон ольховый» (по 2400 рублей за килограмм), представляющий собой куски подкопченного свиного окорока, а также сырокопченую колбасу из ягнятины на коньяке (500 рублей за штуку) и страуса, запечённого в гранатовом соке (по 1200 рублей за килограмм).
Сырная витрина состоит примерно наполовину из традиционных кавказских сыров: сулугуни (900 рублей за килограмм), адыгейский (690 рублей за килограмм), чечил (790 рублей за килограмм). Здесь же можно купить и пармезан (1800 рублей за килограмм), а также целую линейку сыров, выдержанных в разных алкогольных напитках: вине, пиве, коньяке и шампанском. Самый дорогой сыр, выдержанный в течение 500 дней, стоит 2800 рублей за килограмм.
Продаётся на ярмарке и алкоголь, разлитый в пластиковые литровые бутылки без опознавательных знаков. Литр сухого вина обойдется здесь в 500 рублей, а чачи (дистиллята на основе виноградных отжимков) — 800 рублей.
Ярмарка работает с 10:00 до 19:00 и продлится всю неделю.
Так или иначе абхазские продукты представлены в новосибирских магазинах давно. Однако обособленно их продажа организована, действительно, впервые. Ранее таким образом, но с с куда большим размахом, в Новосибирске продавались только товары из Белоруссии.
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Стас Соколов
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