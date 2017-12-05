В ЦУМе открылась абхазская ярмарка с хамоном, печёными страусами и сыром в шампанском

Сегодня, 5 декабря, в новосибирском ЦУМе открылась ярмарка «Дары Абхазии». По словам организаторов, часть продуктов, которые они привезли, представлены в Сибири впервые.







Цены на сыры начинаются на ярмарке от 690 рублей за килограмм





Ярмарка представляет собой пару десятков столов и несколько холодильных витрин, установленных в углу пустующего сейчас третьего этажа ЦУМа.





Всю представленную продукцию можно перед покупкой попробовать





Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из организаторов «Даров Абхазии» Карен Хачатурян, на ярмарке собраны производители, которые делают продукты «вручную и по абхазским рецептам». Он признал, что среди традиционных продуктов на ярмарке можно найти сыры и колбасы «по европейским технологиям».







Так выглядит абхазский хамон





«Их начали у нас производить на волне санкций, как и везде», — говорит предприниматель. Представленные на ярмарке продукты можно разбить на несколько групп: мясные деликатесы, сыры, сладости на основе фруктов и орехов, специи и алкоголь.





Покупатели проявляют интерес прежде всего к относительно недорогим сырам





В мясном отделе, например, можно купить «хамон ольховый» (по 2400 рублей за килограмм), представляющий собой куски подкопченного свиного окорока, а также сырокопченую колбасу из ягнятины на коньяке (500 рублей за штуку) и страуса, запечённого в гранатовом соке (по 1200 рублей за килограмм).







Самый дорогой сыр с полуторалетней выдержкой стоит 2800 рублей за килограмм





Сырная витрина состоит примерно наполовину из традиционных кавказских сыров: сулугуни (900 рублей за килограмм), адыгейский (690 рублей за килограмм), чечил (790 рублей за килограмм). Здесь же можно купить и пармезан (1800 рублей за килограмм), а также целую линейку сыров, выдержанных в разных алкогольных напитках: вине, пиве, коньяке и шампанском. Самый дорогой сыр, выдержанный в течение 500 дней, стоит 2800 рублей за килограмм.







На ярмарке можно купить настоящую аджику и чачу ремесленного производства





Продаётся на ярмарке и алкоголь, разлитый в пластиковые литровые бутылки без опознавательных знаков. Литр сухого вина обойдется здесь в 500 рублей, а чачи (дистиллята на основе виноградных отжимков) — 800 рублей.





На ярмарке есть и свежие фрукты





Ярмарка работает с 10:00 до 19:00 и продлится всю неделю.





Ярмарка заняла угол пустующего третьего этажа ЦУМа





Так или иначе абхазские продукты представлены в новосибирских магазинах давно. Однако обособленно их продажа организована, действительно, впервые. Ранее таким образом, но с с куда большим размахом, в Новосибирске продавались только товары из Белоруссии.