Слава Степанов рассказал историю первого новосибирского небоскрёба в фотографиях

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в своём блоге фотоисторию высотки «Бэтмэн» — сбор материала занял около двух месяцев.


Прочитать подробный рассказ о строительстве самой необычной высотки города можно в блоге Славы Степанова (gelio.livejournal.com)
Прочитать подробный рассказ о строительстве самой необычной высотки города можно в блоге Славы Степанова (gelio.livejournal.com)


«Когда мне было 14 лет, я взял у родителей фотоаппарат, самую простую мыльницу Kodak, и пошёл гулять по центру города. Совершенно случайно я сфотографировал строящийся "Бэтмэн". Совсем недавно я эту плёнку проявил, посмотрел, подумал, что это интересно. Никаких других фотографий строительства [высотки] в Интернете не было, и я начал сам узнавать о ней», — поделился Слава Степанов с НГС.НОВОСТИ.


Слава признался, что особенно трудно было найти фотографии высотки из начала нулевых 
Слава признался, что особенно трудно было найти фотографии высотки из начала нулевых 


На воссоздание истории появления высотки у фотографа ушло около двух месяцев. 


В сборе снимков, чертежей и документов Славе помогали застройщик «Бэтмэна» Александр Крымко (директор строительной компании «Атон». — О.В.), архитекторы и фотографы, у которых сохранились материалы — снимки, чертежи, документы и макеты. Особенно Славе помог фотограф Евгений Иванов — оказалось, что у него сохранилось немало интересного материала, в частности, о Новосибирске 1990-х и «нулевых». 


Для публикации Степанов выбрал около 300 исторических материалов, в итоге подборку пришлось сократить до 98. 


«Бэтмен» на фоне строящегося здания Сбербанка на углу Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской
«Бэтмен» на фоне строящегося здания Сбербанка на углу Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской



«Было довольно тяжело всё это укомплектовать, но в итоге это получилось. Думаю, эта выжимка была бы интересна как срез истории начала нулевых. Я хотел донести идею, что это незаурядный объект, он может нравиться или не нравиться, но точно не оставляет никого равнодушным. Он сформировал определённый силуэт или скайлайн города», — отметил Слава. 


20-этажное здание с двумя башнями появилось на улице Коммунистической в 2003 году. За внешний вид новосибирцы дали зданию несколько прозвищ — «Бэтмен», «Двухвостка», «Дом-электрошокер» или «Штепсель». 


Стройплощадка здания весной 2000 года. Фото Константина Ощепкова
Стройплощадка здания весной 2000 года. Фото Константина Ощепкова


Кроме «Бэтмэна» в Новосибирске можно найти ещё с десяток зданий с причудливыми шпилями. Попробовать узнать их по фото можно в тесте, подготовленном редакцией НГС.НОВОСТИ

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