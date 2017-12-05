Полиция нашла на новосибирском вокзале сотню «серых» сим-карт для телефонных террористов

Сим-картами, которые продают без договоров, пользуются преступники для ложных минирований и устройства закладок, говорят в полиции

Транспортная полиция и сотрудники Роскомнадзора по СФО нашли на вокзале Новосибирск-Главный нелегальных продавцов сим-карт.







Рейды полицейские и работники Роскомнадзора организовали на прошлой неделе на вокзале Новосибирск-Главный и в аэропорту Толмачёво: специальные группы провели контрольные закупки сим-карт.







«Это элемент борьбы с преступностью, потому что "серые" сим-карты используются не только по назначению, а чаще всего в преступной деятельности: осуществление незаконного оборота наркотиков (так называемые закладки) и сообщения о ложных минированиях», — говорят в пресс-службе транспортной полиции.







В одном из киосков в здании вокзала во время контрольной закупки девушка продала полицейским сим-карту без заключения договора, а на платформе проверяющие обнаружили мужчину, который собирался продать сим-карты без договоров пассажирам поезда «Ташкент – Новосибирск». Всего полицейские изъяли более 120 сим-карт разных операторов.











В отношении продавцов составили административные протоколы за несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов (ст. 13.30 КоАП РФ), их ждёт штраф до 5 тысяч рублей.







На прошлой неделе транспортные полицейские поймали сибирячку, которая сообщила о бомбе в поезде из Новосибирска в Екатеринбург. Девушка не хотела, чтобы уезжал её парень, поэтому позвонила по телефону 112 и сказала о бомбе. Звонила девушка как раз с «серой» сим-карты — она официально зарегистрирована на гражданина Средней Азии и была куплена без оформления договора с оператором связи.





Накануне об изъятии «серых» сим-карт отчитывалось и федеральное МВД — полиция вычислила группировку, организовавшую работу нелегального оператора мобильной связи, с номеров которого этой осенью «телефонные террористы» сообщали о минировании ТЦ и других зданий в регионах России. В отношении подозреваемых возбудили дело о незаконном предпринимательстве.