Три года в колонии: суд признал мошенником главу застройщика «Снежной мили»

Приговор пока не вступил в законную силу

Новосибирский суд приговорил к реальному сроку руководителя застройщика комплекса «Снежная миля» на Большевистской Евгения Грибова, которого обвиняли в многомиллионном мошенничестве.







Приговор по уголовному делу вынес Центральный районный суд Новосибирска.







Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ правозащитник Дмитрий Петров, присутствовавший сегодня на оглашении приговора, суд признал Евгения Грибова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подсудимый получил 3 года колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.





Грибов известен как председатель совета директоров ГК «Новоград», которая инициировала строительство комплекса «Снежная миля» с офисными и жилыми помещениями вдоль улицы Большевистской. Недавно стало известно, что застройщик решил разместить в многофункциональном комплексе новый IT-центр, в котором будут майнить криптовалюту.







Как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, прежде Евгений Грибов был одним из акционеров завода «Электроагрегат» и в 2012 году приобрел принадлежащие компании помещения, записав их на подконтрольные ему юридические лица.



Руководителям ОАО «Электроагрегата» он пообещал выплатить деньги за купленную недвижимость после регистрации перехода права собственности, сообщали в прокуратуре. По данным ведомства, речь шла о помещениях в корпусе предприятия в Новосибирске на улице Планетной, 30. В результате Грибов не рассчитался с акционерным обществом, ущерб оценивался более чем в 111 млн рублей.







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