Минтруд назвал самую востребованную профессию на ближайшие годы

В России вырастет спрос на строительные специальности
В России вырастет спрос на строительные специальности

На рынке труда растёт спрос на строительные профессии, заявили в Минтруде РФ. В министерстве считают, что подъём российской экономики в ближайшее время вызовет оживление отрасли. Лучше всего дела будут идти в жилищном строительстве — благодаря рекордному падению ставок на ипотеку.


Также до 2020 года в России вырастет спрос на специалистов в области торговли, услуг и операций с недвижимостью. При этом потребность в профессиях, связанных с обрабатывающим производством (сварщики, фрезеровщики и пр.), снизится с 14,2% в 2016 году до 14% в 2020 году, пишут «Известия».


Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев назвали 2017 год удачным, отметив, что экономике страны удалось выйти из рецессии. В начале декабря президент объявил о новых государственных мерах по поддержке семей. Например, по озвученному плану, семьи с двумя детьми при покупке новостроек смогут взять ипотеку всего под 6% годовых.


В сентябре этого года, согласно другому исследованию Минтруда, на рынке труда наиболее востребованными были инженеры. Также спросом пользовались профессии специалистов по контрольно-измерительным приборам, техников-технологов, наладчиков машин и оборудования, включая станки с числовым программным управлением.

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