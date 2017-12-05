Авария с двумя троллейбусами парализовала движение на улице Бориса Богаткова
Два троллейбуса и внедорожник парализовали движение на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.
О ДТП неподалёку от остановки «Бориса Богаткова» редакции НГС.НОВОСТИ сообщил читатель.
«Всё стоит, здесь сразу две-три аварии. Улица Бориса Богаткова полностью перегорожена», — рассказал очевидец.
По данным Яндекс.Пробок, затор на улице Бориса Богаткова в сторону центра начинается перед пересечением с улицей Красина и тянется до улицы Пролетарской. В противоположном направлении пробка до улицы Пролетарской тянется от улицы Чехова. Скорость потока в обоих направлениях — 3 километра в час.
В целом загруженность дорог в городе оценивается на 7 баллов. Утром пробки в Новосибирске достигали 8 баллов.
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Ольга Власова
Фото читателя (1), скриншот yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2)