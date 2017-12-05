Авария с двумя троллейбусами парализовала движение на улице Бориса Богаткова

На месте аварии работают аваркомы

Два троллейбуса и внедорожник парализовали движение на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.





О ДТП неподалёку от остановки «Бориса Богаткова» редакции НГС.НОВОСТИ сообщил читатель.





«Всё стоит, здесь сразу две-три аварии. Улица Бориса Богаткова полностью перегорожена», — рассказал очевидец.







По данным Яндекс.Пробок, затор на улице Бориса Богаткова в сторону центра начинается перед пересечением с улицей Красина и тянется до улицы Пролетарской. В противоположном направлении пробка до улицы Пролетарской тянется от улицы Чехова. Скорость потока в обоих направлениях — 3 километра в час.





Скорость движения на улице Бориса Богаткова — всего 3 км/ч





В целом загруженность дорог в городе оценивается на 7 баллов. Утром пробки в Новосибирске достигали 8 баллов.

