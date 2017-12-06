МОК снял сборную России с Олимпиады в Корее. Чем это грозит нам и им

Церемония открытия Олимпиады-2018 пройдет без российского триколора.
Церемония открытия Олимпиады-2018 пройдет без российского триколора.

Международный олимпийский комитет не допустил российскую сборную на Олимпиаду в Южной Корее, которая пройдет в феврале 2018 года. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании в Лозанне, сообщает ТАСС. Российским спортсменам, желающим во что бы то ни стало попасть на соревнования, предложено поехать в Пхенчхан под нейтральным флагом, то есть выступать за себя лично, без использования государственной символики и экипировки.


Формальной причиной для недопуска нашей олимпийской сборной до Зимних Игр — 2018 названо существование в России государственной допинговой системы и неоднократное нарушение правил по борьбе с запрещенными веществами.


Мы решили вспомнить самые свежие заявления российских государственных и спортивных деятелей на эту тему и собрали воедино все возможные последствия решения МОК.


Отлученные от флага


Ранее ряд российских спортсменов и политических деятелей высказались за бойкот Олимпиады в случае, если от нашей сборной потребуют выступать в нейтральном статусе.


Глава Чеченский Республики Рамзан Кадыров так сформулировал посыл, с которым российская сторона должна встретить предложение МОК о поездке в Пхенчхан под нейтральным флагом: «Просто послать — и все!».


- Это неправильно, если спортсмены ищут другие государства, чтобы выступать. Зачем им нужна победа в этой Олимпиаде? Там уже несправедливость, там уже играет политика. Нашим спортсменам надо перетерпеть, а последующее поколение это оценит. Это позор для всех государств, которые пытаются это делать, и позор тем нашим спортсменам, которые будут под другим флагом выступать, — заявил Кадыров в интервью каналу «Россия1».


- Я считаю, что ни в коем случае нельзя без гимна и без флага выступать на Олимпийских играх. Россия — огромная спортивная держава, мировая спортивная держава, которая дала спорту много мировых рекордов, звезд мирового спорта. И выступать под нейтральным флагом — это я считаю унижением, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев в комментарии Федеральному агентству новостей.


- Не хочу выступать без флага, — отрезал неоднократный призер этапов Кубка мира и Европы по бобслею Александр Касьянов в интервью Business FM.


И все же на последнем Чемпионате мира по легкой атлетике, с которой была снята российская сборная, 19 наших соотечественников все же решили бороться за медали в нейтральном статусе.


Комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, переживающий за спортсменов, положивших свою жизнь и здоровье на алтарь олимпийских игр, также настроен чуть менее патетично, нежели другие спортивные или околоспортивные персонажи.


- Вот выступал Сергей Шубенков на чемпионате мира по легкой атлетике под нейтральным флагом? Да. Наш ли он спортсмен? Да. За Россию ли он там бежал? Да. Как и каждый из 19 наших спортсменов, соревновавшихся в Лондоне. Легко взять и сказать: «Нет, мы не едем». Но как при этом посмотреть в глаза Антону Шипулину, Евгении Медведевой, Сергею Устюгову? Как? — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».


«Не доставайся же ты никому!»


В середине ноября ведущие российские телеканалы — «Первый» и «Россия1» — заявили о том, что они откажутся от трансляции Олимпиады, если национальную сборную отстранят от участия в соревнованиях. Помимо патриотического мотива, у этого решения есть и экономические причины.


Поскольку зрители болеют преимущественно за своих спортсменов, в случае недопуска российской сборной интерес к соревнованиям (а следовательно, и рейтинг телетрансляций) упадет.


Решение телеканалов уже косвенно поддержали «наверху». Так, вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко назвал вопрос демонстрации Игр в Пхенчхане личным делом телеканалов.


Впрочем, в распоряжении болельщиков останется телеканал «Матч ТВ», который при любом раскладе событий отказаться от показа такого крупного спортивного события, как Олимпиада, не сможет. Но эфирное эмбарго со стороны «Первого» и «России1» может отразиться на деятельности Европейского вещательного союза и самого МОК. Глава организации Клэр Рейнфорд открыто призналась, что опасается возможного отказа России транслировать Олимпиаду-2018.


- Блэкаут Олимпийских игр 2018 года определенно повлияет на продвижение целей МОК и ожидания его спонсоров, — приводит позицию Европейского вещательного союза РИА «Новости».


Финансовые потери МОК, зарабатывающего на продаже прав на телетрансляцию и напрямую работающего со спонсорами, в случае бойкота со стороны российских каналов оцениваются в очень весомые суммы.


- Точной цифры сейчас, думаю, никто не назовет. Но если знать, что из-за не выхода сборной Италии в финальную часть чемпионата мира по футболу-2018 экономика этой страны, как уже подсчитано, потеряет примерно миллиард евро, «олимпийский недобор» может вылиться в несколько миллиардов долларов, — рассказала в интервью «Свободной прессе» олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта Людмила Муравьева.


«Наш ответ Чемберлену»


В начале ноября президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить на возможные санкции со стороны МОК. Организация может отменить олимпийскую паузу на свои игры, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля. В таком случае хоккейные клубы лиги не смогут отпустить спортсменов в Корею.


- КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок, — приводит слова Чернышенко «Российская газета».


Закономерным развитием событий будет перенос последних матчей регулярного чемпионата, который кончается 1 марта, на начало февраля, отмечает «Спорт-Экспресс».


Отсутствие на Олимпиаде ряда спортсменов станет ощутимым болезненным довеском к одной из главных потерь грядущих Зимних Игр. Речь идет о лишении хоккея, ключевого олимпийского вида спорта, одной из сильнейших сборных мира — российской.


Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель ранее назвал возможный недопуск российской команды на Олимпиаду кошмаром и отметил, что в таком случае для хоккейного сообщества наступят крайне тяжелые времена, пишет «Новая газета».

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