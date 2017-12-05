Маленькие перевязки из Новосибирского зоопарка улетели жить в Германию

По своему внешнему виду перевязка напоминает лесного и степного хорька, но при этом меньше их по размеру
По своему внешнему виду перевязка напоминает лесного и степного хорька, но при этом меньше их по размеру

Три самца перевязки из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило переехали жить в Германию.


«Животные, рождённые в марте 2017 года, отправлены авиарейсом в зоопарк города Магдебург», — сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что перевязки улетели из аэропорта Толмачёво на прошлой неделе.


Перевязка — хищное млекопитающее семейства куньих. В коллекции Новосибирского зоопарка эти животные появились в 1979 году, говорится на сайте зоопарка.


«В 1982 году на свет появились первые малыши. Они были первыми не только для нашего зоопарка, а для всех зоологических парков мира. Это значимое событие было символично отмечено: перевязку изобразили на эмблеме Новосибирского зоопарка», — сообщается на сайте.


Сейчас Новосибирский зоопарк остаётся единственным в мире, где перевязки успешно размножаются. Всего тут родилось 127 малышей. Перевязки, рождённые в Новосибирском зоопарке, пополнили коллекции зоопарков Чехии, Германии и многих российских городов. При рождении детёныши перевязки весят от 4,4 г до 6 г, вес взрослой особи достигает 370–730 г, уточнили в зоопарке.


Новосибирский зоопарк регулярно делится животными из своих коллекций с другими зоопарками России и мира. Например, недавно самец носухи по кличке Мэн переехал к невесте в Абакан.

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