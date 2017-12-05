Два годовалых малыша закрыли своих бабушек на балконе

Запертые на балконах бабушки успели замёрзнуть, но от помощи врачей отказались
Запертые на балконах бабушки успели замёрзнуть, но от помощи врачей отказались

Днём 4 декабря новосибирским спасателям пришлось дважды вызволять запертых на балконах женщин: их закрыли годовалые внуки.


Первое происшествие случилось на 5-м этаже дома по улице Зорге в Кировском районе, где взаперти оказалась 73-летняя женщина.


«Стоило только пожилой женщине на минуту выйти на балкон, как внучка повернула следом за ней ручку балконной двери. Женщина оказалась запертой», — описали ситуацию в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).


Приехавшие спасатели открыли дверь в квартиру при помощи слесарного инструмента и запустили женщину домой.


Спустя два часа похожий инцидент произошёл на улице Демьяна Бедного в Центральном районе: там годовалый мальчик закрыл на балконе 3-го этажа свою 52-летнюю бабушку. На этот раз, чтобы вызволить женщину, спасатели воспользовались трёхколенной лестницей.


«Один из спасателей залез на балкон и за несколько минут справился с балконной дверью», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.


Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин, в обоих случаях спасателей вызвали очевидцы. «Информация пришла к нам через городскую единую дежурно-диспетчерскую службу», — пояснил руководитель.


По его словам, оба балкона были незастеклёнными, а на запертых женщинах не было тёплой верхней одежды. Им пришлось пробыть снаружи не меньше чем полчаса — за это время женщины успели озябнуть, но помощь врачей им не понадобилась.


С детьми тоже всё оказалось в порядке. Испугаться они не успели, так как запертые на балконах бабушки разговаривали с ними через стекло, добавил Дмитрий Фокин.


О ещё одной похожей ситуации НГС.НОВОСТИ писали в феврале 2017 года: тогда новосибирские спасатели пришли на помощь двум подругам, которых закрыл на балконе двухгодовалый ребёнок.

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