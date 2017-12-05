Два годовалых малыша закрыли своих бабушек на балконе

Запертые на балконах бабушки успели замёрзнуть, но от помощи врачей отказались

Днём 4 декабря новосибирским спасателям пришлось дважды вызволять запертых на балконах женщин: их закрыли годовалые внуки.





Первое происшествие случилось на 5-м этаже дома по улице Зорге в Кировском районе, где взаперти оказалась 73-летняя женщина.





«Стоило только пожилой женщине на минуту выйти на балкон, как внучка повернула следом за ней ручку балконной двери. Женщина оказалась запертой», — описали ситуацию в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).





Приехавшие спасатели открыли дверь в квартиру при помощи слесарного инструмента и запустили женщину домой.





Спустя два часа похожий инцидент произошёл на улице Демьяна Бедного в Центральном районе: там годовалый мальчик закрыл на балконе 3-го этажа свою 52-летнюю бабушку. На этот раз, чтобы вызволить женщину, спасатели воспользовались трёхколенной лестницей.





«Один из спасателей залез на балкон и за несколько минут справился с балконной дверью», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.





Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин, в обоих случаях спасателей вызвали очевидцы. «Информация пришла к нам через городскую единую дежурно-диспетчерскую службу», — пояснил руководитель.





По его словам, оба балкона были незастеклёнными, а на запертых женщинах не было тёплой верхней одежды. Им пришлось пробыть снаружи не меньше чем полчаса — за это время женщины успели озябнуть, но помощь врачей им не понадобилась.





С детьми тоже всё оказалось в порядке. Испугаться они не успели, так как запертые на балконах бабушки разговаривали с ними через стекло, добавил Дмитрий Фокин.





О ещё одной похожей ситуации НГС.НОВОСТИ писали в феврале 2017 года: тогда новосибирские спасатели пришли на помощь двум подругам, которых закрыл на балконе двухгодовалый ребёнок.