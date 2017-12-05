В лесу дороже: жильё в Академгородке оказалось самым дорогим в Сибири

Морской проспект уступил лидерство в дороговизне другой улице Академгородка

Специалисты N1.RU вычислили улицы, где продаются самые дорогие квартиры в Новосибирске, — лидером по ценам вновь оказался Академгородок.







Аналитики изучили порядка 130 тысяч объявлений и составили топ-5 улиц-лидеров по стоимости жилья — в этом году его возглавил проспект Академика Коптюга. Средняя стоимость квадрата здесь в 2017 году составляла 160,9 тысячи рублей. Сейчас стоимость квартир в домах на элитном проспекте варьируется от 8,5 млн рублей за «двушку» площадью 75 квадратных метров на Академика Коптюга, 13 до 42 млн рублей — за просторную 4-комнатную в доме на Академика Коптюга, 9.







«В прошлом году стоимость квадрата на Академика Коптюга была также самой высокой — 138,3 тысячи рублей, но число предложений было недостаточным для попадания в рейтинг, а в этом на ней продавалось 17 квартир», — пояснила руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва.







Цены на жильё в Верхней зоне Академгородка оказались выше, чем на самых дорогих улицах других городов Сибири.





«Более того, они даже превысили средние цены квадрата на центральных улицах Екатеринбурга, где в продаже есть квартиры по цене более 100 млн рублей, а максимальная стоимость квартиры в Новосибирске сейчас — 77 млн рублей», — заметила Гринёва.







На втором месте оказалась улица Кедровая, а лидер прошлого года, Морской проспект, опустился на третью строчку топ-5. По данным N1.RU, жильё на Кедровой за год подорожало на 17%, тогда как на Морском цены практически не изменились.







В пятёрку самых дорогих вошли и две улицы центра Новосибирска — Ядринцевская и Коммунистическая. Стоимость одного квадрата жилья здесь составляет в среднем 104,3 и 101,1 тысячи рублей соответственно.







Аналитики также отметили, что стоимость жилья на этих улицах почти в два раза превышает данные по городу: сейчас квадрат жилья в Новосибирске стоит в среднем 58,7 тысяч рублей.