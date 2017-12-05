После заноса на гололёде Suzuki влетел в Toyota напротив ЛДС: есть пострадавшие

Авария произошла напротив ЛДС «Сибирь»

Утром 5 декабря напротив ЛДС «Сибирь» в Калининском районе Новосибирска столкнулись Suzuki, Toyota и «ГАЗель»: одного из водителей и ребёнка-пассажира увезли на «скорой».







Авария случилась в 7:20 на улице Богдана Хмельницкого.







«39-летний водитель на Suzuki Grand Vitara ехал по Богдана Хмельницкого в сторону Танковой, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Passo. После этого "Тойота" столкнулась с попутным ГАЗ 3009», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







Специалисты мобильного приложения «Автоспас» сообщают, что водитель Suzuki ехал по трамвайным путям и потерял управление на гололёде.







Suzuki потерял управление и выехал на «встречку»





За рулём «Тойоты» была 33-летняя женщина, и, по данным аваркомов, в машине был ребёнок. «Ребенок сидел в детском кресле. И девушку, и ребенка увезла "скорая помощь". Ребенок повредил ногу, что с девушкой уточнить не удалось», — рассказали в «Автоспасе».







«Скорая помощь» увезла с места аварии водителя «Тойоты» и ребёнка-пассажира





В базе ГИБДД на момент написания новости информации о пострадавших не было.





Несколько дней назад на Ипподромской Toyota Mark II врезалась в столб: в аварии пострадали водитель, его беременная жена и ребёнок. По словам очевидцев, одной из причин аварии могла стать колея на дороге.