Водитель на Toyota Corona переломал рёбра пешеходу

Сбитого мужчину на скорой увезли в областную больницу
Сбитого мужчину на скорой увезли в областную больницу

Под Новосибирском иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину — его увезли в больницу с ушибами и сломанным ребром. 


Авария произошла накануне, 4 декабря, в 19:00 в Оби. Водитель Toyota Corona Premio ехал по улице Вокзальная со стороны автодороги Р-254 в сторону Толмачёвского шоссе. У дома 210 машина сбила мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водитель остановился и вызвал сотрудников Госавтоинспекции и скорую. 


«Мужчину доставили в областную больницу с ушибом передней брюшной стенки и закрытым переломом ребра, ушибами и ссадинами лица, кистей и левой голени», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


По словам водителя, он ехал по дороге со скоростью 40 км/ч.


«В 15 метрах от себя в свете ближних фар увидел пешехода и начал тормозить. Когда до пешехода оставалось около пяти метров, он резко побежал, я нажал на тормоз, вывернул руль, попытался избежать наезда, но в итоге задел мужчину передней частью автомобиля», — привели объяснение водителя в отделе пропаганды.


В ГИБДД уточнили, что водителю седана 31 год, пострадавшему пешеходу — 64 года. 


Похожая авария произошла на минувшей неделе в Калининском районе Новосибирска. На улице Тайгинской Lexus  сбил 60-летнего мужчину, который также переходил дорогу в неположенном месте

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