Выпавший снег устроил в Новосибирске 8-балльные пробки

Сильнее обычного оказалось загружено Советское шоссе

Утренние пробки в Новосибирске 5 декабря достигли 8 баллов — сильнее обычного оказалось загружено Советское шоссе.





По данным Яндекс.Пробок на 8:45, наиболее плотное движение отмечалось на выезде из Заельцовского района, на улицах Дуси Ковальчук, Объединения, Большевистская и на Советском шоссе.





«Загруженность Советского шоссе — 4 балла, что на 3 балла выше обычного», — отмечается в сообщении Яндекса.





Из-за затора не могут выехать на Винаповский мост жильцы ЖК «Матрёшкин двор» — скорость потока на улице Петухова всего 3 км/ч.

Затор на Советском шоссе начинается сразу после остановки «Красный Восток»







На правом берегу длина затора на улице Большевистской достигла почти 5 км. Машины едут со скоростью 7 км/ч на участке от Бердского шоссе до Коммунального моста.





На улице Большевистской затор начинается от Бердского шоссе





«Неожиданно плотное движение сейчас на улицах Дуси Ковальчук и Владимировская. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечается в рассылке Яндекса.





В Новосибирске в ночь на 5 декабря выпал снег. Днём в городе синоптики также прогнозируют слабую метель и местами умеренный снег. На дорогах заносы, местами гололедица. Столбик термометра покажет от –5 до –7 градусов мороза.





Похолодание и прекращение осадков синоптики обещают уже к середине недели.

