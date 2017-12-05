Выпавший снег устроил в Новосибирске 8-балльные пробки

Сильнее обычного оказалось загружено Советское шоссе 
Сильнее обычного оказалось загружено Советское шоссе 

Утренние пробки в Новосибирске 5 декабря достигли 8 баллов — сильнее обычного оказалось загружено Советское шоссе. 


По данным Яндекс.Пробок на 8:45, наиболее плотное движение отмечалось на выезде из Заельцовского района, на улицах Дуси Ковальчук, Объединения, Большевистская и на Советском шоссе. 


«Загруженность Советского шоссе —  4 балла, что на 3 балла выше обычного», — отмечается в сообщении Яндекса.  


Из-за затора не могут выехать на Винаповский мост жильцы ЖК «Матрёшкин двор» — скорость потока на улице Петухова всего 3 км/ч. 

Затор на Советском шоссе начинается сразу после остановки «Красный Восток»
Затор на Советском шоссе начинается сразу после остановки «Красный Восток»


На правом берегу длина затора на улице Большевистской достигла почти 5 км. Машины едут  со скоростью 7 км/ч на участке от Бердского шоссе до Коммунального моста. 


На улице Большевистской затор начинается от Бердского шоссе 
На улице Большевистской затор начинается от Бердского шоссе 


«Неожиданно плотное движение сейчас на улицах Дуси Ковальчук и Владимировская. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечается в рассылке Яндекса. 


В Новосибирске в ночь на 5 декабря выпал снег. Днём в городе синоптики также прогнозируют слабую метель и местами умеренный снег. На дорогах заносы, местами гололедица. Столбик термометра покажет от –5 до –7 градусов мороза. 


Похолодание и прекращение осадков синоптики обещают уже к середине недели

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