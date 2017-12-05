Обвиняемый в серийных убийствах Чуплинский рассказал о пытках в СИЗО

Евгений Чуплинский заявил о своей непричастности к убийствам

Обвиняемый в убийстве 19 женщин Евгений Чуплинский заявил о своей невиновности — мужчина признался, что в СИЗО его пытали.





«Примерно месяц я держался, пытался всеми силами обосновать свою невиновность в совершении этих убийств. Просил следствие разобраться во всем и сделать это побыстрее, чтобы не причинить вреда семье и детям. Попав в СИЗО-1 я понял, что слова о создании мне невыносимых условий — далеко не пустые. Не секрет, что в СИЗО применяются давление, пытки, побои. Что это такое, я испытал на себе», — рассказал Чуплинский в интервью изданию Лента.ру.





Евгений Чуплинский подчеркнул, что он невиновен, и предположил, что настоящий убийца до сих пор продолжает совершать преступления, «ведь девушки легкого поведения в Новосибирске периодически исчезают без вести и по сей день».





По словам обвиняемого, он рассказывал о своей причастности к убийствам намеренно, чтобы обезопасить свою жену и детей по программе защиты свидетелей.





«Фактически занимался самооговором. Своего я добился — моя семья получила защиту и жива, а я сам дожил до суда, где смогу аргументировано и обоснованно доказать присяжным свою невиновность в убийствах. Я ожидаю только оправдательного вердикта присяжных, который должен послужить новым толчком к расследованию и выявлению настоящего убийцы», — приводит издание слова Чуплинского.







Суд над Евгением Чуплинским начался 30 ноября. Адвокат мужчины Михаил Жуков ранее также подтверждал, что его подзащитный отказался от своих признательных показаний. Рассмотрение дела с участием присяжных заседателей назначено на 14 декабря.