Обвиняемый в серийных убийствах Чуплинский рассказал о пытках в СИЗО

Евгений Чуплинский заявил о своей непричастности к убийствам  
Евгений Чуплинский заявил о своей непричастности к убийствам  

Обвиняемый в убийстве 19 женщин Евгений Чуплинский заявил о своей невиновности — мужчина признался, что в СИЗО его пытали. 


«Примерно месяц я держался, пытался всеми силами обосновать свою невиновность в совершении этих убийств. Просил следствие разобраться во всем и сделать это побыстрее, чтобы не причинить вреда семье и детям. Попав в СИЗО-1 я понял, что слова о создании мне невыносимых условий — далеко не пустые. Не секрет, что в СИЗО применяются давление, пытки, побои. Что это такое, я испытал на себе», — рассказал Чуплинский в интервью изданию Лента.ру. 


Евгений Чуплинский подчеркнул, что он невиновен, и предположил, что настоящий убийца до сих пор продолжает совершать преступления, «ведь девушки легкого поведения в Новосибирске периодически исчезают без вести и по сей день». 


По словам обвиняемого, он рассказывал о своей причастности к убийствам намеренно, чтобы обезопасить свою жену и детей по программе защиты свидетелей. 


«Фактически занимался самооговором. Своего я добился — моя семья получила защиту и жива, а я сам дожил до суда, где смогу аргументировано и обоснованно доказать присяжным свою невиновность в убийствах. Я ожидаю только оправдательного вердикта присяжных, который должен послужить новым толчком к расследованию и выявлению настоящего убийцы», — приводит издание слова Чуплинского. 


Суд над Евгением Чуплинским начался 30 ноября. Адвокат мужчины Михаил Жуков ранее также подтверждал, что его подзащитный отказался от своих признательных показаний. Рассмотрение дела с участием присяжных заседателей назначено на 14 декабря

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