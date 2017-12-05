Гитаристы из Новосибирска стали лауреатами II Всероссийского музыкального конкурса
Сразу двоих новосибирских музыкантов объявили лауреатами II Всероссийского музыкального конкурса по специальностям «Народные инструменты» и «Ансамбли народных инструментов».
По информации Росконцерта, лауреатом III премии в номинации «Гитара» стал Кузьма Филимонов. III премию в номинации «Ансамбли народных инструментов» вручили гитарному дуэту SIBERIA NUEVO (Кузьма Филимонов, Михаил Ракин).
Награждение победителей состоялось в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.
Новосибирские деятели искусств довольно часто становятся обладателями всевозможных премий. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о актере театра музыкальной комедии Александре Выскрибенцеве, которому в Москве вручили премию «Легенда».
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/rosconcertcompany