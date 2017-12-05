Гитаристы из Новосибирска стали лауреатами II Всероссийского музыкального конкурса

Гитарный дуэт SIBERIA NUEVO (Кузьма Филимонов, Михаил Ракин)

Сразу двоих новосибирских музыкантов объявили лауреатами II Всероссийского музыкального конкурса по специальностям «Народные инструменты» и «Ансамбли народных инструментов».







По информации Росконцерта, лауреатом III премии в номинации «Гитара» стал Кузьма Филимонов. III премию в номинации «Ансамбли народных инструментов» вручили гитарному дуэту SIBERIA NUEVO (Кузьма Филимонов, Михаил Ракин).





Выступление Кузьмы Филимонова начинается с 27 минуты





Награждение победителей состоялось в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.







Новосибирские деятели искусств довольно часто становятся обладателями всевозможных премий. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о актере театра музыкальной комедии Александре Выскрибенцеве, которому в Москве вручили премию «Легенда».







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!